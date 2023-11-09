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山东菏泽：“南果北种”谱写致富新篇章

2023年11月09日17:01 | 来源：人民网
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人民网北京11月9日电 （焦磊）一颗颗百香果悬挂藤蔓青翠欲滴，黄澄澄的丑橘似灯笼压弯枝头，金黄色的沃柑掩映在枝叶间，令人垂涎欲滴。剥开蜜橘，馥郁的果味冲上鼻腔，一口咬下去，汁水四溢，酸甜可口……走进山东菏泽的一家生态园中，南方瓜果香气扑鼻。随着现代农业技术的发展，越来越多的南方果品在北方落地生根，“南果北种”成了农业种植的新思路，谱写出增收致富的新篇章。

“今年生态园内种植了猕猴桃、百香果、火龙果、蜜橘、柠檬、丑橘、沃柑、柚子等多种南方水果。今年橘树挂果量特别好，产能可达5000斤。”园区农艺师顿俊玲说。

据了解，今年是生态园引进南方水果的第7年，经过多次试验、淘汰，最终优选出适合北方种植的品种。“以前生态产业园内只种植草莓，品种单一。通过引进南方水果，游客在享受采摘乐趣的同时，还能增长见识，开阔眼界。”顿俊玲说，“南方水果喜欢酸性土壤，北方偏碱性，通过改良土壤，调节水质，多施有机肥，最终收货了枝头满满的果子。”

技术越来越成熟，人气也越来越旺。“我们是从市区专门开车来这里采摘水果，现在正是蜜橘上市季，带着孩子来体验水果采摘。生态园里的蜜橘果肉厚实细腻、饱满多汁、酸甜可口，小孩很喜欢吃。”前来采摘的游客王先生说。

(责编：王连香、高雷)
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