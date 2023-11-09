王绍绍

“无人工厂”实现24小时不间断生产，数字孪生系统助力智慧交通发展，5G巡检机器人有效减轻运维人员工作负担......互联网发展日新月异，智慧生活触手可及。

11月8日，2023年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇开幕。走进乌镇，智慧化应用在全市域覆盖推广；从乌镇出发，互联网最新成果和前沿技术正引领经济发展。从“十年之约”到“数字之梦”，乌镇峰会正聚焦互联网衍生出的数字世界，用新动能推动新发展。

互联网发展绘就美好生活图景

11月7日，全球首个以互联网为主题的大型科技馆——乌镇世界互联网科技馆启幕。乌镇世界互联网科技馆通过展示互联网关键技术、标志事件、重要人物，勾勒互联网发展进程，生动展现互联网在支撑全球数字发展、塑造人类数字文明等方面的基础性和不可替代性作用。

互联网是人类文明向信息时代演进的关键标志，通过信息共享和数字化交流，改变了人们的生活和工作方式，对社会和经济的发展具有深刻影响。

第52次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿人，互联网普及率达76.4%。

“我国接入移动互联网与千兆光纤网络的用户规模持续增长，网民平均上网时长继续增加，移动和固定宽带下载速率均有所提升。”中国互联网络信息统计中心互联网发展研究部主任王常青表示，互联网服务体验与用户获得感进一步提升。

随着新一轮科技革命和产业变革加速推进，互联网让世界变成了“地球村”。互联网技术使不同的设备相互连接，加快信息的传输速度，拓宽信息的获取渠道。

在世界互联网大会乌镇峰会的“互联网之光”博览会上，科技成果亮点纷呈。2023年“互联网之光”博览会上亮相了一批新技术新产品、理论成果和特色场景，AI拍照机、超写实数字人、AR摩托等科技设备的展出，让观众感受到互联网“黑科技”的便捷与智能，数字技术正以前所未有的速度赋能经济社会发展各领域、全过程。

伴随着互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术深刻变革，一幅数字生活新图景正徐徐展开，每个人都可以享受数字时代美好未来。

数字技术赋能万物智联

万物互联、数据互通，我国在5G等新型基础设施建设上不断发力，为数字经济发展构建起良好生态系统。

随着5G技术落地推进，“5G+VR”“5G+自动驾驶”“5G+远程医疗”等逐渐走入公众视野。5G将人与人、人与物、物与物之间连接得更紧密，为信息化发展按下快进键。

如今，5G正融入千行百业，赋能数字化的生产与生活。

通过智能定位终端获取作业地点、轨迹，传输至“5G+智慧农业管理平台”进行统计分析，一键即可完成农田管理；文本数据、医学影像数据接入智能互联网，智慧医疗提供精准的诊疗建议；车端与路端传感器的智能互联，使得无人驾驶共享汽车、无人配送车、无人零售车出现在城市道路上，前沿无人驾驶场景丰富......

11月8日，2023年世界互联网大会乌镇峰会发布的《中国互联网发展报告2023》蓝皮书显示，互联网新技术在教育、就业、社保、医疗卫生、交通等领域深度应用，赋能满足人民群众日益增长的物质文化需求。

十年间，移动互联网在经济社会发展的各个领域得到广泛应用，同时，中国也营造了良好的数字安全生态。在数据治理领域，我国数据安全保护能力不断提升，数据治理效能不断增强，数字安全理念得到有效传播。为保障中小微企业的数字安全能力，在第十一届互联网安全大会上发布的“360安全云”提供了一站式安全管理SaaS服务，在云上构建数字安全运营服务体系，助力中小微企业的数字化发展。

360集团创始人周鸿祎表示，要把安全发展成数字化的新型基础设施和公共服务平台，让安全成为保障产业数字化高质量发展的现代生产性服务业，推动数字安全的普惠。

乌镇十年见证数字新时代

一枕临流水，一网通天下。

十年峰会，见证了数字时代的蓬勃发展。互联网发展取得令人瞩目的成就，网络基础设施建设持续推进，网上文化交流日益频繁，数字经济不断创新发展。

互联互通是网络空间的基本属性，共享共治是互联网发展的共同愿景。作为全球最大的发展中国家和网民数量最多的国家，中国顺应信息时代发展趋势，秉持共商共建共享的全球治理观，推动构建网络空间命运共同体。

中国国家图书馆通过“中华古籍资源库”建设与服务实践，让中华古籍在数字世界焕发新生；“海外中国旅游文化周”在海外社交媒体账号集中发布视频、图片、展览、直播等一系列数字内容，与各国民众相约“云端”，共赏“美丽中国”；中国互联网治理论坛向世界介绍中国的理念和最佳实践，也向中国介绍世界数字进程......

这些乌镇峰会“携手构建网络空间命运共同体”精品案例，展现了中国在网络空间国际交流合作中的发展成就。

十年来，世界互联网大会乌镇峰会始终坚持构建网络空间命运共同体这一理念，从概念文件到行动倡议，再到实践案例全球开花，把思想共识化为具体行动，携手共谋全球互联网发展、构建网络空间命运共同体的美好图景清晰可见。

谈及世界互联网大会乌镇峰会的十年发展，中国工程院院士、世界互联网领先科技成果专家推荐委员会中方主任邬贺铨表示，希望世界互联网大会国际组织成为互联网发展的技术创新驱动者，成为互联网国际治理的积极贡献者，成为全球互联网安全发展的建设者，成为新时期国际科技合作的示范者。（实习生尉馨文对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、高雷)

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