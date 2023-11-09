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王利平：加速创新产品落地 助力全生命周期眼健康管理

2023年11月09日10:26 | 来源：人民网
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人民网上海11月9日电（记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）上海开幕。期间，强生全视中国内地及港澳地区副总裁王利平做客人民网《人民会客厅·进博时刻》表示，作为连续六年参展的进博会“老兵”，今年也是强生完成消费者健康业务分拆和品牌焕新后，以“新兵”的身份迎来进博会“首秀”。

访谈中，王利平强调了作为眼健康行业公司，对中国眼健康的关注。“视觉是人类最重要的财富之一。身处眼健康行业，我们要以满足人们的全生命周期眼健康需求为目标，共同推动中国眼健康行业的高质量发展。”在王利平看来，应不断探索新的治疗方案与技术革新，覆盖从青少年到成人再到老年的患者群体，为人们的全生命周期眼健康提供可靠的支持。

“我们期待在第六届进博会上，能够更广泛地介绍和展示我们的创新产品和技术。同时，我们也希望能够加强与政府、协会、商业合作伙伴的互动交流，进一步加速创新产品的落地，更好地支持政府推进优质医疗资源的普惠，助力‘健康中国’建设。”

(责编：罗知之、高雷)
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