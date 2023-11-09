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刘京良：加速布局慢病管理 看好中国健康产业发展前景

2023年11月09日09:54 | 来源：人民网
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人民网上海11月9日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）上海开幕。期间，欧姆龙健康医疗（中国）有限公司副总经理刘京良做客人民网《人民会客厅·进博时刻》表示，其连续6年参展进博会，对中国市场充满信心。在过去的6年里，欧姆龙作为“老朋友”见证了进博会的不断升级扩建。

作为外资企业，欧姆龙见证了中国改革开放的成就。“因此，我们对中国经济持续蓬勃发展更加有信心，并坚信随着中国人民生活水平的日益提高，中国市场潜力将更加广阔。”刘京良表示，目前欧姆龙健康医疗在中国市场的销售额占全球份比超过30％，中国市场已经成为欧姆龙健康医疗最大的海外市场，也是员工人数最多的海外地区。

刘京良介绍，针对中国消费医疗市场的现状和未来潜力，欧姆龙正积极布局慢病管理领域，将从以下三方面着手：一是持续引入优质进口产品及本地化产品研发；二是继续深化慢病管理服务的推进，不断拓展应用场景；三是下沉到更多三四线市场，覆盖更多慢病人群。

(责编：罗知之、高雷)
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