王绍绍 实习生尉馨文

2022年，中国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二；截至2022年底，中国算力总规模位居世界第二；截至2023年6月底，中国累计建成开通5G基站超过293.7万个，IPv6活跃用户达到7.67亿......《中国互联网发展报告2023》蓝皮书全面展现了一年来中国互联网的发展成就和数字成果。

11月10日，2023年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇闭幕。峰会纵论数字技术发展的未来趋势，共谋以数字合作推动全球发展、促进人类福祉的美好愿景，受到国际社会的广泛关注。

以算兴产 夯实数字经济发展底座

在浙江省桐乡市乌镇镇京杭大运河北岸，有一座三层楼高的蓝色立方体——“乌镇之光”超算中心。玻璃房子里的“最强大脑”，每秒能进行181.9千万亿次计算。“乌镇之光”超算中心目前采用了沉浸式相变式液冷技术，能够实现超级计算机运转昼夜不息，在工业设计、金融和商业领域、气候变化、疾病预测和材料研究等领域持续发挥作用。

算力基础设施是支撑数字经济发展的重要资源和基础设施，对于实现数字化转型、培育未来产业、形成经济发展新动能等方面具有重要作用。

《中国互联网发展报告2023》蓝皮书指出，在基础资源与技术方面，我国骨干网络架构不断优化，5G网络建设和应用全球领先，以双千兆网络为代表的信息通信基础设施快速发展；算力总量已位居世界第二，云计算市场总量稳定增长。

算力作为一种新的生产力形式，为多行业的数字化发展注入强劲动力，我国算力产业的蓬勃发展推动数字经济不断迈上新台阶。

“长期坚持‘机器、应用、环境’三位一体协同发展战略，经过多年的不懈努力，让我们在算力网络领域实现了从无到有、从弱到强的蜕变。”国家高性能计算机工程技术研究中心副主任曹振南在2023年世界互联网大会乌镇峰会算力网络协同创新论坛上表示，先进计算是解决国家经济建设、社会发展、科技进步等一系列重大挑战性问题的重要手段，是科技创新力的重要标志。

智能互联 数实融合加速发展

在2023世界互联网大会“互联网之光”博览会现场，给一张图、说一句需求，“海报设计机器人”就能生成专业的创意海报；将自己的想法告诉“对话式编程机器人”，它就能对应写出一个程序；有了“智能遥感机器人”，在手机上圈出一块农田，卫星就可以识别这块地的农作物面积、作物类型......

蚂蚁集团展出的海报设计、对话式编程、智能遥感三大AI机器人，显现出“AI智能化”在不同领域的多元应用。人工智能、大模型的前沿应用，正加速走进日常生活，成为人们触手可及的工具助手。

《中国综合算力指数（2023年）》白皮书显示，我国算力产业保持高速增长，其中，人工智能算力在整个算力结构中的占比已经超过25%。

11月8日，2023年世界互联网大会领先科技奖发布，百度知识增强大语言模型关键技术成为关键技术组获奖项目之一。百度推出的知识增强大语言模型文心一言面向社会全面开放至今，用户已达7000万，场景4300个。

“AI算力、大模型本身并不直接产生价值，构建于基础模型之上的AI原生应用生态才是关键，才能成为经济增长的直接推动力。”百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在2023年世界互联网大会乌镇峰会互联网企业家论坛上表示，大模型带来的智能涌现，是开发AI原生应用的基础。而AI原生应用的开发，也将成为中国未来产业发展的重大机遇，为中国经济创造巨大的市场增量。

凝聚共识 峰会共商数字未来

“互联网大会创设10年成果丰硕，是网络空间命运共同体建设步伐加快的生动缩影，也体现了中国积极与世界互联互通、推动互联网共享共治的实际行动。”世界互联网大会秘书长任贤良在2023年世界互联网大会乌镇峰会新闻发布会上说。

据了解，2023年世界互联网大会乌镇峰会围绕网络传播与文明交流互鉴，人工智能、电子商务、全球发展倡议数字合作、未成年人网络保护等议题举办20场分论坛，共有126个国家和地区的1800多位嘉宾参会，国别数创历年来新高。

峰会期间，来自世界各国的参会嘉宾围绕峰会主题，就全球发展倡议数字合作、数字化绿色化协同转型、人工智能等议题进行深入交流，在共同推动数字世界繁荣发展、共同激发数字技术动力活力、共同促进数字文明发展进步、共同维护网络空间安全稳定、共同推动网络秩序公正合理等方面达成了广泛共识。

今年峰会发布《发展负责任的生成式人工智能研究报告及共识文件》和《跨境电子商务国际规则体系发展研究报告》，总结人工智能和跨境电商的全球技术产业发展态势，提出促进产业发展、完善治理体系的倡议主张。举办IEEE国际组织边会，共议数字经济时代信任新需求。发布《网络主权：理论与实践》（4.0版）概念文件，进一步宣介阐释网络主权观。发布《中国互联网发展报告2023》和《世界互联网发展报告2023》蓝皮书，为全球互联网发展与治理提供思想借鉴与智力支撑。

(责编：王连香、高雷)

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