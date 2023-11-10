人民网记者 车柯蒙

近日，中央金融工作会议再次强调，要"把更多金融资源用于中小微企业，做好普惠金融大文章"。

近年来，工业和信息化部通过建机制、搭平台、优服务，在推动完善中小企业投融资服务体系方面，坚持部门联动、政策协同，引导金融资源加大对中小企业、特别是专精特新等优质中小企业的支持力度。在推进政府间合作机制建设、推动中小企业对外合作交流、国际合作服务方式创新等方面取得了积极成效。

11月10日，工信部中小企业局副局长贾宏伟参加第十二届APEC中小企业技术交流暨展览会“投融资服务中小企业国际化发展论坛暨‘一月一链’投融资路演活动”时表示，为做好中小微企业融资促进工作，工信部持续推动配合人民银行创新中小微企业金融政策支持工具，引导银行业金融机构增加中小微企业信贷投放；助力中小微企业对接多层次资本市场，加强专精特新中小企业上市培育，提高企业直接融资能力。

贾宏伟表示，工信部坚持管理与服务并重，纾困与培优并举，从三方面持续做好中小微企业融资促进工作。

一是加强政策支持，推动金融惠及更多中小微企业。配合人民银行创新中小微企业金融政策支持工具，引导银行业金融机构增加中小微企业信贷投放，扩大首贷、续贷、信用贷、中长期贷款规模。2023年三季度末，普惠型小微企业贷款余额28.4万亿元，较年初增加4.8万亿元。新发放普惠型小微企业贷款平均利率4.8%，较2022年下降0.4个百分点。

二是促进产融对接，支持中小微企业专精特新发展。会同金融、财政有关部门，开展"一链一策一批"中小微企业融资促进行动，围绕制造业重点产业链，建立"政府-企业-金融机构"对接协作机制，鼓励金融机构为专精特新中小企业量身打造金融产品、提升服务质效。2023年三季度末，专精特新中小企业贷款余额同比增长18.6%，比各项贷款增速高7.7个百分点。

三是提升服务质效，助力中小微企业对接多层次资本市场。发挥国家中小企业发展基金的作用，引导社会资本加大对种子期、初创期、成长型中小企业的支持力度。加强与证监会协同，推动9家区域性股权市场建成"专精特新"专板。开展"一月一链"投融资路演活动，加强专精特新中小企业上市培育，提高企业直接融资能力。目前已有1200多家企业获得中小基金投资，3000多家专精特新中小企业在新三板挂牌，1700多家专精特新中小企业在A股上市。特别是今年以来，A股新上市企业中7成是专精特新中小企业。

中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军表示，近年来国家层面制定了一系列致力于深化金融改革开放的制度安排，积极推动双向开放，已形成涵盖股票、债券、衍生品及外汇市场的多渠道、多层次开放格局。我国推进制度型开放的决心和实际行动既有助于金融服务企业提高竞争力，也给企业的全球布局提供了更多机遇和更加广阔的发展空间。

(责编：王连香、高雷)

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