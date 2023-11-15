人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

从“绝对成绩”和“相对成绩”读懂中国经济韧性

本报记者 王 浩
2023年11月15日06:06 | 来源：人民网－人民日报
小字号

原标题：全面辩证长远看待当前经济形势·记者观察｜形成推动高质量发展的强大动力

　　理性冷静看待经济形势，既要看“绝对成绩”，也要看“相对成绩”。

　　一些关键经济指标，增量明显、可感可触，是中国经济的“绝对成绩”。就拿经济增速来说，前三季度国内生产总值同比增长5.2%，其中三季度增长4.9%，两项指标在主要经济体中都名列前茅。增速带来扎扎实实的增量，经济总体回升向好的态势更趋明显。

　　“相对成绩”同样不容忽视。有的是抓早抓小，持续化解风险隐患。有的是精准发力，不断解决发展不平衡不充分问题。这些成绩不一定体现在数据上，但对经济社会大局稳定发挥重要作用。

　　经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，人民生活继续改善，是“绝对成绩”和“相对成绩”综合作用结果。只有全面辩证长远看待，才能准确把握经济发展中的积极因素，形成推动高质量发展的强大动力。

　　看质量，增长动能加快转换。身边开新能源汽车的人越来越多，前10月，我国新能源汽车产销量同比分别增长33.9%和37.8%。2012年《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》出台时，新能源汽车产业是其中起步较晚的。加大政策激励、攻克关键技术、完善基础设施，新能源汽车产业实现蜕变，成为无可置疑的“绝对成绩”。相关研究显示，汽车制造业每增值1元，可带动上下游关联产业增值2.64元，新能源汽车带动的产业环节则更多。从更长的时间去看，新能源汽车今日“领跑”不是一朝一夕之功，而是源自连续20多年的厚积薄发。保持战略定力，耐下心来，兜底线、补短板、锻长板，“相对成绩”终会换来一个个“绝对成绩”。这样的亮点还不少，经历相似发展轨迹的新一代信息技术、高端装备制造等新产业、新产品，如今发展势头强劲，为经济发展不断拓展新空间。

　　看活力，结构调整取得进展。今年以来，接触型、聚集型服务业保持较快增长。杭州亚运会上，体育与文化交融，观赛潮带来旅游热。中秋国庆假期，游人如织，热闹非凡。前三季度，服务零售额同比增长18.9%，居民人均服务性消费支出占居民人均消费支出的比重同比提高2个百分点。服务业发展成为今年经济增长中很重要的亮点。服务业是吸纳就业主渠道，扩大投资主平台，随着有利因素不断积累，服务业“新引擎”定能为经济持续健康发展提供不竭动力。从产业结构到投资结构，再到区域重大战略，不论是数字上的“绝对”增长，还是逐渐补上的“相对”短板，都见证经济发展日趋协调优化。

　　看后劲，经济转型升级持续推进。发展要算长远账、整体账、综合账。“成绩单”里的“含金量”，就体现在绿色转型和经济增长的协同成效。

　　比如前三季度，水质优良断面比例同比上升0.8个百分点，电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池等“新三样”产品继续保持较快增长势头。降碳、减污、扩绿、增长协同推进，绿色成为高质量发展鲜明底色。

　　全面看待“绝对成绩”和“相对成绩”，就能透过短期波动之形，看到长期增长之势。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展前景光明。坚定信心，迎难而上，一定能在战胜风险挑战中实现高质量发展。

　　全面看待“绝对成绩”和“相对成绩”，说到底，是辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观、方法论的具体体现，特别是对马克思主义立场观点方法的坚持和运用。

　　坚持底线思维，统筹发展和安全。“绝对成绩”一路前行，离不开“相对成绩”保驾护航。维护国家“五大安全”，必须把困难估计得更充分一些，把风险思考得更深入一些，稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹，着力防范化解重大风险，才能确保社会主义现代化事业顺利推进。就拿粮食安全来说，我们自己养活自己，这一成绩来之不易。今年夏收期间，主产区遭遇“烂场雨”，日夜抢收、烘干晾晒，夏粮再获丰收。“三秋”期间，精准预警、加强田管，全力确保秋粮丰收到手。正是“时时放心不下”，始终绷紧粮食安全这根弦，才让我们把饭碗牢牢端在自己手中。

　　坚持战略思维，统筹当前和长远。“绝对成绩”和“相对成绩”考验着发展观，也检验着政绩观。风浪之前，要保持平常心，既要狠抓当前，又要着眼长远。多办打基础、利长远的事，甘于“前人栽树，后人乘凉”。比如，加大民生保障力度，持续加强对困难群体兜底帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，解决好人民群众急难愁盼问题。一张蓝图绘到底，一任接着一任干，方能积潜功为显功、化潜绩为显绩，进一步提振经济，着力推动高质量发展。

　　《 人民日报 》（ 2023年11月15日 01 版）

(责编：胡永秋、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 生产需求指标增速回升 我国经济发展韧性继续显现
　　 11月15日，国家统计局公布10月份国民经济运行情况。从公布数据来看，多数生产需求指标同比增速回升，就业物价总体稳定，转型升级持续推进，经济运行总体延续持续恢复向好态势。从量的合理增长和质的有效提升两个方面来看，我国经济发展的韧性、活力和潜力继续显现。…
写在南水北调东线一期工程通水10周年之际：一泓碧水润北国 千年运河焕新生
　　从长江下游江苏省扬州市江都区引长江水，打通了长江干流向北方调水的通道，构建了长江水、淮河水、黄河水、当地水优化配置和联合调度的骨干水网，缀连起洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖，一路向北穿过黄河输水到达山东北部；一路向东到达胶东半岛。 2013年11月15日，南水北调东线一期工程正式通水。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部