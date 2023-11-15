本报记者 王 浩

原标题：全面辩证长远看待当前经济形势·记者观察｜形成推动高质量发展的强大动力

理性冷静看待经济形势，既要看“绝对成绩”，也要看“相对成绩”。

一些关键经济指标，增量明显、可感可触，是中国经济的“绝对成绩”。就拿经济增速来说，前三季度国内生产总值同比增长5.2%，其中三季度增长4.9%，两项指标在主要经济体中都名列前茅。增速带来扎扎实实的增量，经济总体回升向好的态势更趋明显。

“相对成绩”同样不容忽视。有的是抓早抓小，持续化解风险隐患。有的是精准发力，不断解决发展不平衡不充分问题。这些成绩不一定体现在数据上，但对经济社会大局稳定发挥重要作用。

经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，人民生活继续改善，是“绝对成绩”和“相对成绩”综合作用结果。只有全面辩证长远看待，才能准确把握经济发展中的积极因素，形成推动高质量发展的强大动力。

看质量，增长动能加快转换。身边开新能源汽车的人越来越多，前10月，我国新能源汽车产销量同比分别增长33.9%和37.8%。2012年《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》出台时，新能源汽车产业是其中起步较晚的。加大政策激励、攻克关键技术、完善基础设施，新能源汽车产业实现蜕变，成为无可置疑的“绝对成绩”。相关研究显示，汽车制造业每增值1元，可带动上下游关联产业增值2.64元，新能源汽车带动的产业环节则更多。从更长的时间去看，新能源汽车今日“领跑”不是一朝一夕之功，而是源自连续20多年的厚积薄发。保持战略定力，耐下心来，兜底线、补短板、锻长板，“相对成绩”终会换来一个个“绝对成绩”。这样的亮点还不少，经历相似发展轨迹的新一代信息技术、高端装备制造等新产业、新产品，如今发展势头强劲，为经济发展不断拓展新空间。

看活力，结构调整取得进展。今年以来，接触型、聚集型服务业保持较快增长。杭州亚运会上，体育与文化交融，观赛潮带来旅游热。中秋国庆假期，游人如织，热闹非凡。前三季度，服务零售额同比增长18.9%，居民人均服务性消费支出占居民人均消费支出的比重同比提高2个百分点。服务业发展成为今年经济增长中很重要的亮点。服务业是吸纳就业主渠道，扩大投资主平台，随着有利因素不断积累，服务业“新引擎”定能为经济持续健康发展提供不竭动力。从产业结构到投资结构，再到区域重大战略，不论是数字上的“绝对”增长，还是逐渐补上的“相对”短板，都见证经济发展日趋协调优化。

看后劲，经济转型升级持续推进。发展要算长远账、整体账、综合账。“成绩单”里的“含金量”，就体现在绿色转型和经济增长的协同成效。

比如前三季度，水质优良断面比例同比上升0.8个百分点，电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池等“新三样”产品继续保持较快增长势头。降碳、减污、扩绿、增长协同推进，绿色成为高质量发展鲜明底色。

全面看待“绝对成绩”和“相对成绩”，就能透过短期波动之形，看到长期增长之势。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展前景光明。坚定信心，迎难而上，一定能在战胜风险挑战中实现高质量发展。

全面看待“绝对成绩”和“相对成绩”，说到底，是辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观、方法论的具体体现，特别是对马克思主义立场观点方法的坚持和运用。

坚持底线思维，统筹发展和安全。“绝对成绩”一路前行，离不开“相对成绩”保驾护航。维护国家“五大安全”，必须把困难估计得更充分一些，把风险思考得更深入一些，稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹，着力防范化解重大风险，才能确保社会主义现代化事业顺利推进。就拿粮食安全来说，我们自己养活自己，这一成绩来之不易。今年夏收期间，主产区遭遇“烂场雨”，日夜抢收、烘干晾晒，夏粮再获丰收。“三秋”期间，精准预警、加强田管，全力确保秋粮丰收到手。正是“时时放心不下”，始终绷紧粮食安全这根弦，才让我们把饭碗牢牢端在自己手中。

坚持战略思维，统筹当前和长远。“绝对成绩”和“相对成绩”考验着发展观，也检验着政绩观。风浪之前，要保持平常心，既要狠抓当前，又要着眼长远。多办打基础、利长远的事，甘于“前人栽树，后人乘凉”。比如，加大民生保障力度，持续加强对困难群体兜底帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，解决好人民群众急难愁盼问题。一张蓝图绘到底，一任接着一任干，方能积潜功为显功、化潜绩为显绩，进一步提振经济，着力推动高质量发展。

《 人民日报 》（ 2023年11月15日 01 版）

(责编：胡永秋、陈键)

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