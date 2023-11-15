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从长江下游江苏省扬州市江都区引长江水，打通了长江干流向北方调水的通道，构建了长江水、淮河水、黄河水、当地水优化配置和联合调度的骨干水网，缀连起洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖，一路向北穿过黄河输水到达山东北部；一路向东到达胶东半岛。

2013年11月15日，南水北调东线一期工程正式通水。通水10年来，东线一期工程累计抽引江水400多亿立方米，调入山东省水量61.4亿立方米，有效缓解了南水北调东线沿线受水区缺水问题，受益人口超6800万人。

保障群众饮水安全 成为超6800万人的供水生命线

“在没有饮用长江水以前，人们喝地下水，含氟量大，村民普遍有黄牙病、脚后跟疼。自从南水北调工程过来后，用上了长江水，长江水的口感好，没水垢，作物生长好。”说起南水北调，山东省德州市武城县郝王庄镇庞庄村的张金云忍不住打开话匣子。

武城县位于山东省西北部，海河流域卫运河下游，引黄末端。2015年底，长江水从南水北调东线大屯水库工程进入自来水厂，武城拥有黄河水、长江水“双水源”供水县。

“供水量有了保障，为农业灌溉节省了黄河水，更保证了全县居民的饮水安全。”武城县委书记张磊说。南水北调改变了千百年来本地人饮用高氟水苦咸水的历史，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升。

据了解，南水北调东线一期工程主要是为黄淮海平原东部和山东半岛补充水源，2016年3月10日，东线一期工程调引长江水到达山东省最东端威海市，规划供水范围全部覆盖，为江苏、安徽、山东3省的23个地级市和其辖内的101个县（市、区）补充城市生活、工业和环境用水，兼顾农业、航运和其他用水，惠及沿线超6800万人。

提供生活保障水和生产必需水。工程通水以来，安全平稳运行，完成各年度水量调度计划，有效缓解了黄淮海地区水资源短缺问题。

数据显示，受水区内城市的生活和工业供水保证率从最低不足80%提高到97%以上，苏皖两省受水区农业供水保证率大幅提高，长江～洪泽湖段基本可以达到95%，其他区段也可以达到75%～80%，比规划基准年提高了20%～30%。

复苏河湖生态环境 成为建设美丽中国的靓丽风景线

“泗水县，穷光蛋，碗里端着地瓜蛋，脚下踩着石头蛋。”一句当地流传的民谣是20世纪80年代对济宁市泗水县地薄人穷的真实写照。

为保障南水北调水质，2020年山东省泗水县将生态环境治理与乡村振兴结合，实施山、水、林、田、路、村综合治理，探索山区生态清洁小流域建设模式。如今的泗水县山顶松柏戴帽，山腰果树缠腰，山沟层层拦蓄，山下高效农业。

泗水县水利事业发展中心副主任李丹介绍，泗水县以发展生态产业来保持流域内水质稳定，保障了入泗河的国控断面水质达到了Ⅱ类水标准。

据了解，山东省实施完成的济宁市南四湖湿地保护恢复项目，治理水域2000亩，全面消除整治区劣五类水体，使流域内南水北调干线的优良水体比例达到100%。

助力沿线生态复苏。东线一期工程通水以来向沿线生态补水约11.9亿立方米，工程受水区的水域面积总体呈增加趋势，水域面积由1万平方公里增加到1.5万平方公里，面积占比由6%增加到8%，水库坑塘面积增加明显，林草地面积增加了126平方公里。

相关负责人介绍，东线一期工程增加了沿线河湖水网水体流动力，改善了江苏段里下河腹地水质，助力白马湖等湖泊退圩还湖，助推徐州境内潘安湖、安国湖、大沙河西等生态湿地建设。里运河、中运河、古黄河等干线和支线河道被打造为风景秀美的城市景观河道，淮安市获得国家环保模范城市称号，“煤都”徐州市依托碧湖、绿地、清水打造成为宜居的绿色之城。

在河北省沧州市东光县油坊口村有一口六百多年的古井，村里40岁以上的老人大都喝过古井水。上世纪八十年代末，受地下水超采、大运河断流、干旱等因素影响，这口古井逐渐干涸，随着河北省地下水压采治理和南水北调工程补水，古井在干涸近40年后复涌清水。村委会主任霍灿福介绍：“2018年古井开始重新有水，水位慢慢上升，2022年5月，水位最高时距离井口两米。”

古井复涌只是东线一期工程复苏河湖生态环境的一个缩影，南水北调输水沿线已经成为建设美丽中国的靓丽风景线。

畅通南北经济循环 成为国内第二条“黄金水道”

东线一期工程发挥水资源战略配置作用，解放京杭大运河运力束缚，释放山东、河北等省市潜在优势资源要素生产能力，实现南北之间各类资源和经济要素的优势互补、畅通流动。

中国南水北调集团有限公司办公室主任井书光介绍，2002年，京杭大运河被纳入南水北调东线工程。2022年，京杭大运河实现百年来首次全线水流贯通。受益于东线一期工程的水量保障，目前京杭大运河的全年通航里程达877公里，大大提高了区域水运能力，成为国内仅次于长江的第二条“黄金水道”。

据了解，东线一期工程在江苏境内新开河道17.96公里，改善航道92.45公里，提高了金宝航道、徐洪河等一批河道的通航标准和通航等级，徐洪河由5级航道提升为3级，金宝航道由6级航道提升为3级。

数据显示，苏北运河2013年货运量2.72亿吨，2022年货运量达3.39亿吨，年均增速2.5%。金宝航道的货运量由工程建成前年平均约200万 吨左右提升到400万吨，徐洪河线则由年平均航运量约100万吨左右提升到250万吨。

井书光介绍，山东境内打通了两湖段的水上通道，新增通航里程62公里，将东平湖与南四湖连为一体，京杭运河韩庄运河段航道已由3级航道提升为2级航道，梁济运河段已具备2级航道的过航能力，新增港口吞吐能力1350万吨。济宁段主航道长210公里，通航里程和运力在京杭运河沿线城市中排第一位。

新建成的济宁市梁山港迅速发展成为京杭大运河上“西煤东输、北煤南运、南货北调、集装箱运输”的大型航运物资集散地，2000吨级货船、万吨级船队可从梁山港直达长江，有18个2000吨级泊位，是江北最大的内河港口。济宁市以运河为轴通过借水赋能，目前建立了7座内河港口，形成物流加工、船舶制造、高端装备等特色产业集群，打造国内一流的“内河经济新廊道”，港口货物吞吐量突破1亿吨，可以说，正是南水北调东线的泵站群，催生了运河沿线的港口群。

南水北调东线一期工程通水10年来，为我国东部地区率先高质量发展提供有力的水资源支撑和水安全保障，绘就了工程受水区一幅又一幅绿色画卷，让沿线人民享受到生态文明和美丽中国的福祉。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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