人民网北京11月15日电 近日，由人民网、中国民营科技促进会专精特新工作委员会和武汉中鸥企业服务中心共同举办的武汉市专精特新企业交流座谈会在武汉举办。

据了解，专精特新企业绝大部分属于新一代信息技术、新材料、高端装备制造等战略性新兴产业及相关服务业，规模虽小，但长期深耕细分领域，具有较强的创新能力，配套能力突出，是保障产业链供应链稳定的重要支撑。

作为主办方代表，人民网党委委员、董事、副总编辑孙海峰首先介绍了人民网发展情况。人民网财经研究院副院长张晓赫讲解了828企业服务平台建设情况：搭建了互联网和微信小程序线上端口；着重构建政策服务、诉求反映、供需对接、专业服务、品牌建设五大功能。

武汉市专精特新企业代表围绕产业政策、投融资、企业服务等对接需求进行了交流。

武汉裕大华纺织有限公司是一家拥有100多年历史的老牌纺织企业，主要从事纱线、坯布的生产和经营，武汉公司总经理黄鑫提到，希望国家产业政策与各类企业服务平台能提供有力支持，助推企业创新转型发展。

武汉东方雨虹科建建筑材料有限公司武汉公司总经理陈慧慧提出两点思考：大企业的子类品牌应该如何运维；企业如何利用好共享平台资源拓展客户。

武汉长光科技有限公司副总经理、财务总监刘拓介绍了企业宽带通信业务在国外的发展状况，希望政府能在资金与政策上给予相应扶持。

武汉帕默康创药物研究开发有限公司董事长李效宽提到，希望在品牌推广、政策研究等方面可以得到企业服务平台的支持。

中国民营科技促进会专精特新工作委员会常务副会长兼秘书长吕志强、湖北会员服务中心负责人王玉杰，武汉中鸥企业服务中心总经理孔德志、总经理助理叶田出席座谈会。参加会议的还有正泰高压电气设备（武汉）有限公司、武汉科伟时代建材有限公司、武汉江扬环境科技股份有限公司、武汉嘉瑞德科技有限公司、钟祥市中原电子有限责任公司、湖北久久神龙鑫居安安防科技有限公司、湖北宾利机械有限公司、湖北三峡新型建材股份有限公司、母婴友好（武汉）健康服务有限公司、玖珑森茂（湖北）工程建设有限公司、玖珑科创谷(湖北)产业投资有限公司、湖北顺高工贸有限公司、湖北嘉清教育科技有限公司等企业相关负责人。（陈键、实习生张妍）

(责编：申佳平、吕骞)

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