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10月各线城市商品住宅销售价格环比下降 同比涨跌互现

2023年11月16日09:55 | 来源：人民网
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人民网北京11月16日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2023年10月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比下降城市个数略增，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比涨跌互现。

各线城市商品住宅销售价格环比下降

10月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.3%，其中北京、广州和深圳环比分别下降0.4%、0.7%和0.5%，上海环比上涨0.2%；二手住宅环比由上月上涨0.2%转为下降0.8%，其中北京、上海、广州和深圳环比分别下降1.1%、0.8%、0.8%和0.5%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点；二手住宅环比下降0.5%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.5%和0.6%，降幅比上月分别扩大0.2和0.1个百分点。

10月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有56个和67个，均比上月增加2个。

各线城市商品住宅销售价格同比涨跌互现

10月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.3个百分点，其中北京和上海同比分别上涨2.1%和4.4%，广州和深圳同比分别下降2.0%和2.8%；二手住宅同比下降1.9%，降幅比上月扩大0.5个百分点，其中北京、上海、广州和深圳同比分别下降0.2%、2.3%、3.9%和1.3%。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅同比下降3.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降1.5%和3.6%，降幅均比上月扩大0.1个百分点。

10月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格同比下降城市有47个，比上月增加2个；二手住宅同比下降城市有67个，个数与上月相同。

图片来源：国家统计局官网

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)
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