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准备好了吗？2024中国甲辰（龙）年贵金属纪念币11月17日发行

2023年11月15日09:17 | 来源：人民网
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人民网北京11月15日电 （记者罗知之）中国人民银行定于2023年11月17日发行2024中国甲辰（龙）年贵金属纪念币一套。该套贵金属纪念币共12枚，其中金质纪念币7枚，银质纪念币4枚，铂质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

该套贵金属纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，衬以中国传统吉祥纹饰，并刊国名、年号。

背面图案共12幅，均刊“甲辰”字样及面额。其中，10公斤圆形金质纪念币背面图案为龙造型，衬以祥云组合设计。

2公斤圆形金质纪念币背面图案为龙造型，衬以祥云组合设计。

1公斤梅花形金质纪念币背面图案为龙造型，衬以祥云组合设计。

500克圆形金质纪念币背面图案为装饰龙造型。

150克圆形金质纪念币背面图案为装饰龙造型，衬以水纹组合设计。

15克梅花形金质纪念币背面图案为龙造型，衬以浪花组合设计。

3克圆形金质纪念币背面图案为装饰龙造型，衬以吉祥纹饰。

1公斤圆形银质纪念币背面图案为双龙戏珠造型，衬以祥云、海水江崖纹饰组合设计。

150克圆形银质纪念币背面图案为龙造型，衬以水纹组合设计。

30克梅花形银质纪念币背面图案为装饰龙造型，衬以回纹纹饰。

15克圆形银质纪念币背面图案为装饰龙造型，衬以吉祥纹饰。

15克圆形铂质纪念币背面图案为剪纸龙造型，衬以祥云纹饰组合设计。

纪念币规格及发行量方面，10公斤圆形金质纪念币为精制币，含纯金10公斤，直径180毫米，面额100000元，成色99.9%，最大发行量18枚。

2公斤圆形金质纪念币为精制币，含纯金2公斤，直径110毫米，面额20000元，成色99.9%，最大发行量50枚。

1公斤梅花形金质纪念币为精制币，含纯金1公斤，外接圆直径100毫米，面额10000元，成色99.9%，最大发行量118枚。

500克圆形金质纪念币为精制币，含纯金500克，直径80毫米，面额5000元，成色99.9%，最大发行量500枚。

150克圆形金质纪念币为精制币，含纯金150克，直径60毫米，面额2000元，成色99.9%，最大发行量1000枚。

15克梅花形金质纪念币为精制币，含纯金15克，外接圆直径27毫米，面额200元，成色99.9%，最大发行量8000枚。

3克圆形金质纪念币为精制币，含纯金3克，直径18毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量150000枚。

1公斤圆形银质纪念币为精制币，含纯银1公斤，直径100毫米，面额300元，成色99.9%，最大发行量5000枚。

150克圆形银质纪念币为精制币，含纯银150克，直径70毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量8000枚。

30克梅花形银质纪念币为精制币，含纯银30克，外接圆直径40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量60000枚。

15克圆形银质纪念币为精制币，含纯银15克，直径33毫米，面额5元，成色99.9%，最大发行量300000枚。

15克圆形铂质纪念币为精制币，含纯铂15克，直径27毫米，面额500元，成色99.9%，最大发行量10000枚。

(责编：罗知之、吕骞)
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