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全国秋冬种过九成半 田间管理陆续展开

2023年11月15日08:53 | 来源：人民网
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人民网北京11月15日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，全国秋冬种进入尾声，冬小麦播种过九成半，田间管理陆续展开。

霜降到立冬，种麦莫放松。眼下，作为夏粮主产区之一的河南省，小麦播种已进入尾声。在安阳市内黄县，91万亩小麦也已进入了播种后期。当地根据实时气温和墒情，开展小麦适时晚播技术推广，既保障了小麦一播全苗，也为小麦丰产丰收打下了良好基础。

“今年小麦虽然晚播十几天，但农技专家多次到田间地头指导，讲解晚播小麦施肥、整地、播种技巧以及出苗后科学管理技术要领，大家伙都为明年的丰收充满信心。”内黄县南长固村村民柴永军说。

“小麦要高产，种好是关键。基于当前天气，适时晚播有利于培育壮苗。”内黄县农业农村局高级农艺师陈德林表示，新播种方法的应用有利于减少田间病害、虫害的发生，科学田间管理更有利于小麦产量的提高。

“从近三年产量测算来看，适时晚播可提高每亩小麦产量100斤以上，不断夯实大国粮仓的‘压舱石’。”陈德林说。

统计数字显示：今年河南冬小麦播种面积预计达8500万亩，与上年基本持平。

目前，主产区秋冬种正抓紧扫尾。“全国冬小麦主产区气温接近常年至偏高，大部地区土壤底墒足，为稳定播种面积、后期田间管理创造了有利条件。”农业专家介绍，由于今年墒情整体较好，冬小麦播期相对集中、出苗整齐，冬油菜也基本实现适墒适期播种，各地正抓紧开展播后田间管理，培育冬前壮苗。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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