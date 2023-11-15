人民网北京11月15日电 （欧阳易佳）据水利部消息，受冷空气影响，11月14日8时，内蒙古头道拐河段出现流凌，流凌密度10%，首凌日期较常年（11月20日）偏早6天，为2001年以来最早。黄河即日起进入2023—2024年度凌汛期。

据气象水文预报，近期黄河内蒙古河段气温呈波动变化，17日后气温逐步回升至0摄氏度左右，11月下旬冷空气可能再次影响内蒙古、宁夏地区。受其影响，黄河内蒙古河段流凌可能短时减弱后再度发展加剧。此外，黑龙江干流上游洛古河至漠河段、鸥浦段，嫩江干流上游及下游富拉尔基至江桥段，松花江干流哈尔滨段及下游富锦段已封冻，其他江段处于流冰（流凌）状态。目前，北方河流凌情总体平稳。

水利部相关负责人表示，将密切关注天气发展变化，实时掌握气温和河道水温变化等，强化凌情预报预警，及时发布凌情信息。同时全面排查河道、堤防、应急分洪区、浮桥等工程和易出现冰塞、冰坝河段的风险隐患，采取措施及时消除。五是立即启动防凌工作机制，切实加强应急值守和信息报送。

下一步，水利部将密切关注黄河等北方河流凌情发展变化，优化水库实时调度方案，科学调度骨干水库，督促做好河道清障，强化工程巡查与管理，确保防凌安全。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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