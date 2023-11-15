人民网北京11月15日电 （欧阳易佳）截至2023年11月13日，南水北调中线工程已持续向北方输水3258天，累计调水量突破600亿立方米，直接受益人口超过1.08亿，为沿线26座大中城市200多个县市区经济社会高质量发展提供了有力的水资源支撑和水安全保障。

中国南水北调集团有限公司相关负责人表示，南水北调工程是关系着千家万户的民生工程，确保水质安全是关键。中线工程全线立交，不与地表河流发生水体交换。中线公司建立了1个中心、5个水质实验室、13个自动监测站、30个固定监测断面的水质监测体系，着力加强水质风险因素研究及防控工作，不断完善“监测、保护、应急、科研、防控”为一体的水质保护体系，打造输送好水的“健康长廊”。

该负责人介绍，通水近9年来，中线工程通过实施科学调度，受水区范围不断扩大，受益人口逐年增长，已成为沿线城乡供水的生命线。“2023年以来，郑州南片区50万人喝上南水北调水，郑州高新区81万市民、8.7万家市场主体用上南水北调水、天津宝坻区实现引江引滦双水源保障。北京城区7成以上供水为南水北调水，天津市主城区供水全部为南水北调水，京津冀豫四省市直接受益人口超过1.08亿。陶岔电厂累计上网电量突破10亿千瓦时，实现了安全足量高效供水和优质稳定绿色发电‘双效’提升。”

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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