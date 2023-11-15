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自主品牌飞速崛起 新能源汽车热销引领市场新潮流

人民网记者 任妍
2023年11月15日08:50 | 来源：人民网
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当前，中国汽车行业已进入了快速发展的新阶段。随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大，进一步稳定和扩大汽车消费，在9月车市销量实现“双增长”的基础上，10月车市成色十足，汽车销量再创当月历史同期新高。

近日，中国汽车工业协会公布数据显示，1至10月我国汽车产销量分别达2401.6万辆和2396.7万辆，同比分别增长8%和9.1%，汽车产销量保持稳步增长。

据中国汽车工业协会统计分析，2023年10月，进入金秋十月，多地车展与促销活动火热进行，各大车企新车型持续发布，进店客流显著增加，进一步拉动汽车消费。继重迎“金九”旺季之后，10月车市热度继续，汽车销量与9月基本持平，环比略降，同比较快增长，“银十”成色十足。

中汽协副秘书长陈士华介绍，10月份，我国汽车产销量分别达289.1万辆和285.3万辆，产量环比增长1.5%、销量环比下降0.2%，同比分别增长11.2%和13.8%，汽车产销量继9月后再创当月历史同期新高。

在中国汽车市场中，我们正在目睹一场重要的变革，不论是生产、批发、库存，还是新能源汽车，都在经历着快速的结构性调整和转型。

根据乘联会近日发布的10月份全国乘用车市场数据显示，从生产角度来看，尽管市场竞争已发生结构性变化，企业生产极其谨慎，但整体仍然保持增长态势。在这个过程中，自主品牌汽车尤其引人瞩目，同比增长26%，环比增长6%。相比之下，豪华品牌和合资品牌生产则分别同比下降了15%和13%，由此可见，在当前汽车市场环境下，自主品牌汽车正在逐渐崛起，不断提升自身的市场份额。

其次，从批发角度看，10月全国乘用车厂商批发244.5万辆，同比增长11.3%，而自主车企批发147.2万辆，同比增长26%。这表明自主品牌汽车的销售也在稳步增长，且增长速度超过整个市场的平均水平。同时，由于新能源和出口市场的拉动，10月厂商销量创出当月历史新高，显示出中国汽车市场的强大潜力和生命力。

在库存方面，由于厂商生产增产较快，而零售回暖平稳，推动了渠道库存增长。在持续去库存的同时，厂商与渠道之间的合作关系也在不断调整，以适应市场变化。

值得一提的是，新能源汽车在中国汽车市场的表现尤为出色。10月新能源乘用车生产达到91.9万辆，同比增长27.5%，环比增长13.8%；批发销量达到88.3万辆，同比增长30.1%，环比增长5.7%。这显示出新能源汽车在中国汽车市场中的地位正在快速提升，消费者对新能源汽车的接受度也在不断提高。

此外，中国新能源汽车的出口表现也十分亮眼。10月新能源乘用车出口11.2万辆，同比增长8.2%，占乘用车出口28.6%，显示出了中国新能源汽车在全球市场的影响力正在不断扩大，为中国汽车行业的发展开辟了新的市场空间。

总的来说，中国汽车市场正在经历一场深刻的变革。在这个过程中，自主品牌汽车和新能源汽车的崛起，预示着中国汽车市场的未来将更加多元化、环保化。同时，出口市场的扩张也表明中国汽车制造业的影响力正在全球范围内扩大。

展望11月，陈士华表示，近期多地车展与促销活动火热进行，各大车企新车型持续发布，进店客流显著增加，进一步拉动了汽车消费。伴随国家稳定经济增长的政策效应持续显现，加之地方购车补贴、促销活动等措施延续，四季度汽车消费有望持续增长。

乘联会也分析指出，11月的冷空气逐步加力，借助“双11”电商大促浪潮，购车需求会逐步释放。随着进入冬季天气转冷和秋收完成，农村地区的购车热情会逐步释放，新能源车和中低端燃油车市场也会逐步升温。随着共同富裕的政策推动，县乡市场出行需求规模潜力巨大，推动年末车市逐步走强。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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