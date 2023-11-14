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中银协：加强税银沟通 优化营商环境

2023年11月14日17:14 | 来源：人民网
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人民网北京11月14日电 （记者罗知之）记者从中国银行业协会获悉，近日，北京市西城区税务局与中国银行业协会在京联合举办了银行业涉税问题交流座谈会。中国银行业协会副秘书长周更强介绍了中国银行业协会财委会围绕银行业财税问题开展的一系列工作并表示，中国银行业协会将继续发挥好平台作用，增进税银沟通交流，助力金融机构精准落实相关税收政策，激发银行业高质量发展活力。

交流会上，税务干部和专家围绕行业普遍关注的纳税信用管理、增值税减税政策，以及税务机关最新推出定制e服务精准推送等内容进行交流座谈，并与各行代表就行业共性问题进行了交流座谈。与会代表们纷纷表示，本次讲解专家权威专业，交流座谈内容紧密契合会员单位涉税诉求，税务部门现场办公，解决银行日常涉税工作难点问题，对于银行机构贯彻落实相关税收政策、提升税务管理水平起到了积极的推动作用。

西城区税务局副局长马竞表示，希望与协会共同搭建常态化税银沟通机制，通过政府、银行、企业的共同努力和持续推动，进一步促进营商水平的提高，推动区域经济稳健发展。

据介绍，本次活动是西城区税局与中国银行业协会连续第三年合作举办的税银交流座谈系列主题活动。近年来，西城区税务局以智慧税务建设为依托，推出了多项服务金融行业的办税缴费便利化措施，持续帮助金融机构规避涉税风险，助力金融业健康发展。

(责编：罗知之、吕骞)
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