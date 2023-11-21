人民网北京11月21日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，目前，全国秋冬种进度已超过98%，基本实现适墒适期播种，冬小麦面积将继续保持稳定。

冬小麦是来年粮食生产第一季。分地区看，当前，除西南主产区冬小麦播种正在扫尾外，黄淮海地区和西北地区秋冬种均已结束。

初冬时节，行走在河南省安阳市滑县的农田里，连片的麦苗绵延起伏，给大地披上了一身绿装，空中植保无人机正对小麦进行化学除草及控旺作业，农药在下压风场作用下均匀附着在冬小麦表面。

“现在利用植保无人机进行飞防作业，不仅可以达到一喷多效，而且用药更加精准均匀，既缩短了工作时间，还大幅提高了工作效率。”机手张增强干起活来浑身是劲，“一台无人机一天能够作业1000多亩地，你看现在庄稼长势多好。”

喜在心头的还有种粮农民。滑县留固镇李周村村民李国清说：“今年小麦全都实现机械化播种，看这长势明年还要继续丰收。”

作为夏粮主产区的河南，夏粮的丰收既关系到国家粮食安全，又关系到种粮农民的实际收益。“当前冬小麦陆续进入分蘖期，农业部门组织农技人员，分包乡镇，因苗因地制宜，科学指导农民进行管理，对有旺长趋势的麦田进行喷施生长调节剂控旺促壮，对所有麦田可以选择适宜时期喷施除草剂，确保小麦壮苗越冬，为来年种粮农民收入的继续增长打好基础。”滑县农技推广中心副主任陈一品说。

数据显示，今年，滑县小麦种植面积达181.2万亩。“由于适期播种、底墒好、整地质量高，目前小麦长势良好。”当地农业农村局相关负责人介绍，随着气温的逐渐走低，小麦冬季田管也进入关键时期，无人机飞防作业和农技人员分片指导齐发力，全力抓好冬小麦田间管理，夯实夏粮丰收基础。

“播种质量提高，出苗整齐，成为今年主产区秋冬种的突出亮点。”农业农村部相关负责人表示，今年秋冬种，我国启动实施小麦大面积单产提升三年行动，逐个环节落实增产措施，有效提高了播种质量。

“目前，夏粮主产区田间管理已陆续展开，各地正分类施策，培育壮苗，确保冬小麦安全越冬。”该负责人说。

(责编：郝帅、高雷)

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