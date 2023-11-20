人民网北京11月20日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心（以下简称：代码中心）了解到，沿黄九省（区）目前共有生态保护和环境治理机构7.2万个，有力提升了我国生态环境治理能力现代化水平。

近年来，沿黄九省（区）深入贯彻落实“共同抓好大保护，协同推进大治理”的理念，依托黄河流域多样的生态类型、富集的能源资源和深厚的文化根基，坚持生态优先、绿色发展，因地制宜、分类施策，推动黄河流域生态环境明显改善，发展水平持续提升。在沿黄九省（区）黄河流域生态保护和高质量发展标准化大会上，青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东九省市场监管部门共同签署了《沿黄九省（区）黄河流域生态保护和高质量发展标准化战略协作机制框架协议》，有力推动了黄河流域生态保护及沿黄各省份高质量发展。

代码中心发布数据显示，截至2023年10月，沿黄九省（区）共有各类组织机构7208万个，约占全国组织机构总量的28%。沿黄九省（区）目前共有生态保护和环境治理机构7.2万个，有力提升了我国生态环境治理能力现代化水平。

据代码中心相关负责人介绍，截至2023年10月，在环境与生态监测检测服务领域，沿黄九省（区）共有环境保护监测类机构2983个，生态资源监测类机构195个，机构数量较去年同期分别增长8.7%和10.8%，为黄河流域的环境监测与动植物保护提供了有效支撑。在质检技术服务领域，沿黄九省（区）目前共有认证认可服务机构151个，计量服务机构128个，标准化服务机构59个，此外还有知识产权服务机构3140个，对强化黄河流域新兴和关键技术领域标准引领产生了积极的推动作用。

(责编：杨曦、高雷)

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