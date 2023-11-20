人民网北京11月20日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心（以下简称：代码中心）了解到，中国（新疆）自贸区乌鲁木齐、喀什、霍尔果斯三大片区机构数量显著攀升。

日前，《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》（以下简称《方案》）发布，提出了8个方面25条举措，明确了自贸区的区位布局、主要任务和措施以及保障机制。11月1日，中国（新疆）自由贸易试验区（以下简称：自贸区）正式揭牌。自贸区的成立将促进新疆外贸保稳提质，助力新疆成为我国中西部地区高质量发展的示范样板。

《方案》明确，将以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，经过三至五年改革探索，实现建成营商环境优良、投资贸易便利、优势产业集聚、要素资源共享、管理协同高效、辐射带动作用突出的高标准高质量自由贸易园区的目标。

《方案》指出，自贸试验区涵盖乌鲁木齐、喀什、霍尔果斯三个片区，各地区依托位优势，深入开展差别化探索，培育壮大新疆特色优势产业。乌鲁木齐片区依托陆港空港联动发展区位优势，重点发展先进制造业、纺织服装业、新材料、软件和信息技术服务业等行业。

代码中心数据显示，乌鲁木齐新材料技术推广服务增势迅猛，机构数量较去年同期增长75%，此外制造业，纺织服装、服饰业，软件和信息技术服务业分别较去年同期增长12%、7.2%、12.8%。

同时，喀什片区依托国际贸易物流通道优势，重点发展农副产品精深加工、纺织服装制造等行业。代码中心数据显示，2023年10月，喀什农、林、牧、渔业机构总量同比增速达8.6%，，纺织服装、服饰业机构总量同比增速达12.6%。霍尔果斯片区依托跨境合作及陆上边境口岸型国家物流枢纽等优势，重点发展金融服务等行业。2023年前十个月，霍尔果斯金融业机构数量较去年同期增长2%，具有较大的发展潜力。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经