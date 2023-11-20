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报告显示全球价值链韧性凸显 合力谱写绿色发展新篇章

王绍绍
2023年11月20日19:59 | 来源：人民网
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近年来，全球化推动经济的快速发展，不同国家利用比较优势开展专业化生产，在国际分工布局、中间品贸易繁荣和商品流通的基础上形成全球价值链、产业链和供应链相互协同的国际分工体系，全球价值链成为塑造当今世界经济大趋势中的关键因素。

“全球价值链对于推动全球经济增长与发展具有重要作用。它的存在和发展，可能因为短期不确定性增加而遭遇挑战，也可能因气候、环境治理的改善等高水平发展目标而出现调整。”对外经济贸易大学校长赵忠秀在近日召开的《全球价值链发展报告（2023）》（以下简称《报告》）发布会暨全球价值链发展论坛上表示，中国作为全球制造业的重要中心之一，在推动贸易自由化和全球经济一体化的过程中发挥了重要作用。 

《报告》分析了能源供应链、半导体价值链等备受关注的热点案例，以呼吁各方在能源转型和技术创新领域的合作。此外，《报告》重点探讨了气候治理议题下的碳排放责任分摊问题，呈现了通过全球价值链追踪二氧化碳排放的不同方法的结果，并提供了全球价值链绿色化政策行动的概念框架等。

“全球价值链的发展不仅仅是一个经济问题，更是一个全球合作的重要议题。”赵忠秀表示，各国之间的紧密合作和共同努力，有助于应对各种不可预测的挑战，推动全球价值链体系向更具韧性的方向发展。

当前的全球价值链结构较为复杂，为全球企业和消费者带来了显著的利益。通过全球价值链，各国能够专注于自身擅长的领域，充分发挥比较优势，从而实现成本的最小化和规模经济的最大化。

“如果一个国家或地区拥有更好的数字化基础设施，就会有更好的数字化市场渗透和更为丰富的经验，从而促使经济增长。”清华大学教授高宇宁表示，总体来看，数字化将会成为塑造有韧性全球价值链的驱动力，进而缓解贸易摩擦。

此外，随着气候变化的加速，全球价值链绿色化的重要性逐渐凸显，其紧迫性也在逐步增加。目前，已有 130 多个国家和地区宣布了碳中和目标。应对气候变化、推动绿色发展已成为全球共识。这一趋势通过制度和技术的创新与合作，对全球价值链的发展方向和模式产生了巨大影响。

财政部国际财经中心副主任张敏文表示，全球能源转型的脱碳依然是主要的趋势，全球对于低碳能源转型的投资，在去年达到了1.1万亿美元，低碳转型已成为经济增长的新动能。其中，半导体行业是从全球价值链当中受益颇多的。

《报告》显示，自 2001 年以来，发展中国家纯粹来自国内价值链的二氧化碳排放量增加了一倍。为减少这些排放，发展中国家需要更有效的政策工具。绿化国内生产也可以绿化全球价值链中的出口。

“全球应更加紧密地合作，促进经济全球化，促进贸易自由主义和便利化，保持全球供应链的稳定。”张敏文表示。

赵忠秀表示，应进一步加强贸易合作，缓解贸易不平衡问题对全球价值链的影响，加强在公共卫生领域的技术合作与政策协调。除此之外，各国政府应加强对话和沟通，带来稳定的环境，促进全球价值链的发展。

“未来，我们希望通过持续地推动全球价值链系列研究报告滚动发布，激发各国政府、企业界和学术界的讨论和行动，共同推动全球价值链的更好发展，为实现更具韧性、包容与可持续的全球经济作出贡献，让合作共赢惠及全世界。”赵忠秀表示。（陈静仪对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)
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