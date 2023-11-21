人民网武汉11月21日电 （记者申佳平）在武汉，机器人“跨”上桥梁拉索，边移动边进行检测、评估和维护；在上海，工人戴上AR（增强现实）眼镜，准确地将手中的飞机线缆装配完成；在青岛，依照消费者需求打造的洗衣机从设计到制成，只需不足40分钟……近年来，“5G+工业互联网”融合应用场景不断拓展，并逐渐向工业制造核心环节延伸。

我国已建成全球规模最大、覆盖广泛、技术领先的移动通信网络和光纤网络。伴随各类新技术规模化应用，传统工业迎来了前所未有的数字化转型机遇。记者从工业和信息化部获悉，我国5G基站已达318.9万个，工业互联网产业规模突破1.2万亿元，“5G+工业互联网”项目超过8000个，已覆盖全部工业大类。

融合加速 推动新型工业化建设

低时延、高可靠、广覆盖，5G为智能制造提供泛在互联，连接人、机器、车间等各主体，贯穿设计、研发、生产、管理等各环节；数字化、网络化、智能化，工业互联网作为数字经济和实体经济深度融合的关键技术底座，是加快新型工业化进程的有力抓手。

中国工程院院士邬贺铨表示，5G与工业互联网双向驱动发展。一方面，区别于1G到4G，5G扩展到了工业和智慧城市应用。另一方面，面向工业互联网的应用对5G提出新要求，在实现大连接、大带宽、低时延的同时保证可靠、免维护，反向驱动5G的创新发展。

当前，我国“5G+工业互联网”发展取得显著成效，加速推动了数字产业化和产业数字化。我国5G基站已经达到318.9万座，成为全球规模最大的、技术领先的5G网络。“5G+工业互联网”项目超过8000个，有影响力的工业互联网平台超过240个，连接的设备超过8900万台（套），工业互联网产业规模突破1.2万亿元。今年一季度，工业和信息化部发布5G工厂、工业互联网园区、公共服务平台等218个工业互联网试点示范项目，涵盖工厂、载体、园区、网络、平台、安全6大类别。

“如果（智能制造渗透率）能够提高到80%的水平，我国的产业数字化水平将会大大提高，而实现很重要的方向是把智能制造和工业互联网深度融合起来。”中国工程院院士周济认为，今后十五年，是工业互联网和智能制造等新一轮工业革命核心技术发展的关键时期。应以创新为第一动力，以智能制造为主攻方向，以工业互联网为主要支撑，推进建设制造强国同发展数字经济有机结合，推进数字、网络、人工智能技术赋能新型工业化。

应用走深 赋能“智”造核心环节

“数实融合互促向纵深拓展，为新兴产业和未来产业发展带来新空间。”中国移动通信集团有限公司党组书记、董事长杨杰认为，伴随上云、用数、赋智进程加快，信息技术向研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等关键环节渗透，推动数字化、智能化、绿色化转型升级，不断促生新产业、新业态、新模式。

同时，多位业内专家表示，当前人工智能、数字孪生等新领域的布局，必将进一步推动工业互联网在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合创新。

“关键挑战是要处理技术之间的融合。”中国工程院院士，中南大学信息科学与工程学院教授桂卫华向人民网记者表示，5G与工业互联网不存在简单的技术叠加，而是要用5G等先进技术来提升工业互联网的水平和价值。

在华为技术有限公司轮值董事长胡厚崑看来，“更广，指的是从小范围试点，到全方位的落地；更深，指的是从外围辅助到核心生产环节。”

例如，美的荆州工厂已实现超2500个5G终端连接，5G技术在生产、仓储、安防等多个业务环节得到了落地应用；施耐德武汉工厂实现5G服务满足了产线柔性部署需求，换线时间低到15分钟，使得生产效率大幅提升。

中兴通讯股份有限公司总裁徐子阳也表示，生产效率提升，其抓手和突破口在于价值场景。传统工业数字化升级面临数据采集互通难、创新应用部署难度大、生产柔性不足等问题。基于5G边缘云，通过机器视觉能降低产品不良率、漏检率，而基于“数据+算法”驱动，能实现“多个车间、一个生产计划”，大大缩短生产周期。

“工业互联网发展要以问题牵引为主，聚焦企业生产经营中的实际问题，避免供需‘两张皮’的情况，让企业在应用‘5G+工业互联网’后真正获益。”桂卫华说。

协同融通 破除中小企业“数转”难题

国家统计局数据显示，前三季度，我国中小企业经济运行多项关键指标回升向好。规模以上工业中小企业营业收入、利润总额均实现由降转增。

五千多万户中小企业是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量，但也普遍面临着数字化转型的痛点难点，表现出“不愿转、不敢转、不会转”的问题。

“中小企业面临发展问题、成本问题，只推动数字化，解决不了这些问题。中小企业要降低成本、增加订单、形成利润，重点是解决问题。需要更多轻量化、低成本解决实用问题的应用。”浪潮集团执行总裁、总工程师肖雪表示。

中国信息通信研究院院长余晓晖也指出，虽然工业5G芯片、模组以及网关价格已呈现显著下降趋势，但仍高于中小企业预期。5G在应用推广上，仍需加快行业和地区层面的融合应用水平，引导各行各业不断开展针对性应用创新。

今年6月，工业和信息化部印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》，提出制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案，推动不少于3000家企业建设5G工厂，建成不少于300家5G工厂，打造30个试点标杆，发布首批5G工厂名录，编制典型案例集。

“工业互联网推进制造业数字化转型要坚持分业推进、分级推进、顶格推进。”中国工业互联网研究院院长鲁春丛认为，从“样板间”走向“商品房”，是中国制造业特别是中小企业数字化转型的主攻方向。要培育一大批数字化解决方案的供应商，以应用为牵引，带动工业软件、高端工业芯片等技术突破和迭代发展，壮大新兴产业。（实习生张妍对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、高雷)

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