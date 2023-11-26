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国产大型结构分析软件提升装备制造业核心竞争力

2023年11月26日09:14 | 来源：人民网
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人民网北京11月26日电 （记者赵竹青）记者从中国航空工业集团中国飞机强度研究所（以下简称强度所）获悉，由我国飞行器强度领域专家、强度所所长王彬文带领团队研发的大型结构分析软件SABRE，目前已成功完成产品体系构建，实现“通用平台+专用软件+数据库”的完整布局。该系统近日在第五届中国仿真技术应用大会上亮相。

工业软件是现代工业体系的“大脑”。其中，计算机辅助工程（CAE）软件主要用于数字建模与仿真，是我国基础薄弱的环节。结构分析软件作为工程应用范围最广泛的CAE软件之一，通过数值计算，可有效解决结构平台的强度和完整性问题，直接决定结构平台的重量、安全性、寿命、舒适性等重要属性。因此，结构分析软件的研发，对于提升我国装备制造业核心竞争能力、保证国家战略安全，具有重要意义。

据了解，SABRE系统可满足工程力学基础研究、结构强度科研和复杂工业装备研制等需求。自问世以来，该系统已在航空、航天、船舶等多个行业、40余型装备、180余个工业场景中得到广泛应用，取得了良好的经济效益和社会效益。此外，中国飞机强度研究所向九所高校赠送了SABRE系统教育版和强度专著，对于推动自主软件在高校的应用、培养工业软件研发人才、促进产学研合作具有重要的促进作用。

(责编：赵竹青、高雷)
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