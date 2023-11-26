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国务院国资委召开中央企业负责人专题会议：带头偿还拖欠企业账款 杜绝拖欠农民工工资问题

2023年11月26日09:28 | 来源：人民网
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人民网北京11月26日电 （黄盛）据国务院国资委消息，11月25日国务院国资委召开中央企业负责人专题会议。会议要求，要确保完成全年目标任务，全力抓好高质量稳增长，按照“实现效益稳步增长，推动高质量发展迈上新台阶，守住不发生重大风险底线”的要求，倒排节点、压实责任，以企业实实在在的稳增长，为我国经济实现预期目标作支撑；要积极防范化解重点领域风险，严肃财经纪律，带头偿还拖欠企业账款，杜绝拖欠农民工工资问题，做好今冬明春保暖保供、防灾减灾、应急救援、信访维稳等工作。

此外，此次会议还要求，要全面加大工作力度，深入推进国有资本布局优化结构调整，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用；要坚持系统谋划、分类施策，加强国有资本投入，强化创新驱动发展，灵活采取控股、参股、交叉持股等资本运营方式，持续巩固国有经济具备基础又必须掌控领域的优势地位，加快补齐短板；要加快发展战略性新兴产业，坚持一把手主抓，明确优先级，锚定重点产业抢位发展、错位发展，培育孵化一批独角兽企业，联合建设一批战略性新兴产业集群；要协同推进科技攻关和未来产业布局，抓好技术策源、要素集聚、主体协同、成果转化，加快突破一批重点产业底层技术、前沿颠覆性技术，建立健全布局未来产业的机制。

国务院国资委表示，将进一步优化国有资本经营预算管理，完善重点行业、关键领域注资规划，更好发挥预算资金效用，各企业要加强系统谋划，最大限度统筹调配内部各类要素资源，为优化布局结构、推进产业升级、强化科技创新等提供保障。

(责编：王震、高雷)
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