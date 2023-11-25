人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

如何提高钢铁行业资源保障能力 业界：建立多维度多元化保障渠道

2023年11月25日10:12 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月25日电 （记者杜燕飞）作为钢铁工业的“粮食”，铁矿等资源的安全稳定供应，是钢铁行业健康可持续发展的重要保障和支撑。

今年8月，工信部等七部门印发的《钢铁行业稳增长工作方案》指出，提高铁素资源等保障能力。充分发挥国内铁矿开发协调机制作用，加快国内重点铁矿项目开工投产、扩能扩产，确保合规矿企正常生产。支持铁矿企业加大投资改造力度，推进智能矿山、绿色矿山建设。鼓励有条件的企业，开展境外铁矿资源合作，特别是推进与周边国家铁矿资源勘查开采合作。开展铁矿石“红黄蓝”供需预警，强化期现货市场监管。加强废钢资源协调保障能力，进一步完善废钢回收加工配送体系建设，深入推进工业资源综合利用基地、“城市矿产”示范基地、资源循环利用基地建设，推动废钢加工标准化和产业化。推动扩大再生钢铁原料进口。研究建立煤焦钢联调联控机制。支持炼焦煤企业与焦化、钢铁企业签订长期协议，促进炼焦煤保供稳价。鼓励钢铁企业进口优质炼焦煤资源。

“矿产资源安全保障是支撑经济社会发展的战略性全局性工作。要充分发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用，建设统筹资源开发与生态保护，提升矿产资源供应能力和产业链、供应链韧性。”自然资源部矿产资源保护监督司原司长鞠建华日前在2023钢铁产业链安全保障大会上表示，要不断优化矿产资源管理制度和政策，解决矿产资源管理中存在的问题，将实践中一些成熟、可行的经验上升到制度和政策层面，推进管理改革，优化程序，简化要件，先行先试，形成更加符合新时代矿业发展要求的制度体系和政策体系。

在工业和信息化部原材料工业司钢铁处副处长时一钧看来，当前我国钢铁行业正加速由“数量型”发展向“质量型”转变，必须把资源保障工作放在更加突出的位置。要统筹国内外资源，增强铁矿石、废钢铁、合金、焦炭等资源保障能力。钢铁行业相关部门、地方、协会、企业也要继续汇聚合力，把资源保障工作与钢铁行业高质量发展统筹协调起来，打通供给堵点、卡点，延伸上下游产业链，有效畅通钢铁工业经济循环。

为提升资源保障能力、优化原料供给结构，中国钢铁工业协会2022年向国家有关部委上报了“基石计划”，建议从海外权益矿、国产矿和废钢等铁资源三大来源入手，改变我国钢铁资源来源构成，解决我国钢铁产业链、供应链资源短板问题。

“‘基石计划’实施后，国内重点铁矿项目中，已有10多项开工建设，新增铁精矿产能约5000万吨。”中国钢铁工业协会副会长骆铁军表示，下一步，要加快国内资源开发，推进国内重点项目开工建设，让具备条件的矿产资源能够更多地被发现，更快地被利用，促进重要矿产资源增储上产；统筹利用好“两个市场、两种资源”，加强海外矿产资源投资引导和协调，加强和发展与国际矿产资源产业合作，推动海外矿产资源开发和进口来源多元化。

冶金工业规划研究院院长范铁军认为，未来生铁产量整体呈现下降趋势，铁矿石需求量也将保持同步下降，但较长时间仍旧保持在高位。应当建立多维度、多元化的资源保障渠道，提升钢铁产业集中度，加大工艺和技术创新，减少传统原料需求，推进大型化、绿色化、智能化发展。同时，培育废钢加工龙头企业，鼓励进口再生钢铁原料，进一步优化废钢行业税收政策，提升废钢保障能力，并加大优质原料的供应能力。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
如何提高钢铁行业资源保障能力 业界：建立多维度多元化保障渠道
　　人民网北京11月25日电 （记者杜燕飞）作为钢铁工业的“粮食”，铁矿等资源的安全稳定供应，是钢铁行业健康可持续发展的重要保障和支撑。 今年8月，工信部等七部门印发的《钢铁行业稳增长工作方案》指出，提高铁素资源等保障能力。…
香港拟推出中国国债期货 进一步丰富境外投资者风险管理工具
　　人民网北京11月25日电 （黄盛）据香港证监会消息，香港拟推出中国国债期货合约。香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）正进行相关的准备工作，包括建议修改相关规则。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部