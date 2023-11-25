人民网北京11月25日电 （记者杜燕飞）作为钢铁工业的“粮食”，铁矿等资源的安全稳定供应，是钢铁行业健康可持续发展的重要保障和支撑。

今年8月，工信部等七部门印发的《钢铁行业稳增长工作方案》指出，提高铁素资源等保障能力。充分发挥国内铁矿开发协调机制作用，加快国内重点铁矿项目开工投产、扩能扩产，确保合规矿企正常生产。支持铁矿企业加大投资改造力度，推进智能矿山、绿色矿山建设。鼓励有条件的企业，开展境外铁矿资源合作，特别是推进与周边国家铁矿资源勘查开采合作。开展铁矿石“红黄蓝”供需预警，强化期现货市场监管。加强废钢资源协调保障能力，进一步完善废钢回收加工配送体系建设，深入推进工业资源综合利用基地、“城市矿产”示范基地、资源循环利用基地建设，推动废钢加工标准化和产业化。推动扩大再生钢铁原料进口。研究建立煤焦钢联调联控机制。支持炼焦煤企业与焦化、钢铁企业签订长期协议，促进炼焦煤保供稳价。鼓励钢铁企业进口优质炼焦煤资源。

“矿产资源安全保障是支撑经济社会发展的战略性全局性工作。要充分发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用，建设统筹资源开发与生态保护，提升矿产资源供应能力和产业链、供应链韧性。”自然资源部矿产资源保护监督司原司长鞠建华日前在2023钢铁产业链安全保障大会上表示，要不断优化矿产资源管理制度和政策，解决矿产资源管理中存在的问题，将实践中一些成熟、可行的经验上升到制度和政策层面，推进管理改革，优化程序，简化要件，先行先试，形成更加符合新时代矿业发展要求的制度体系和政策体系。

在工业和信息化部原材料工业司钢铁处副处长时一钧看来，当前我国钢铁行业正加速由“数量型”发展向“质量型”转变，必须把资源保障工作放在更加突出的位置。要统筹国内外资源，增强铁矿石、废钢铁、合金、焦炭等资源保障能力。钢铁行业相关部门、地方、协会、企业也要继续汇聚合力，把资源保障工作与钢铁行业高质量发展统筹协调起来，打通供给堵点、卡点，延伸上下游产业链，有效畅通钢铁工业经济循环。

为提升资源保障能力、优化原料供给结构，中国钢铁工业协会2022年向国家有关部委上报了“基石计划”，建议从海外权益矿、国产矿和废钢等铁资源三大来源入手，改变我国钢铁资源来源构成，解决我国钢铁产业链、供应链资源短板问题。

“‘基石计划’实施后，国内重点铁矿项目中，已有10多项开工建设，新增铁精矿产能约5000万吨。”中国钢铁工业协会副会长骆铁军表示，下一步，要加快国内资源开发，推进国内重点项目开工建设，让具备条件的矿产资源能够更多地被发现，更快地被利用，促进重要矿产资源增储上产；统筹利用好“两个市场、两种资源”，加强海外矿产资源投资引导和协调，加强和发展与国际矿产资源产业合作，推动海外矿产资源开发和进口来源多元化。

冶金工业规划研究院院长范铁军认为，未来生铁产量整体呈现下降趋势，铁矿石需求量也将保持同步下降，但较长时间仍旧保持在高位。应当建立多维度、多元化的资源保障渠道，提升钢铁产业集中度，加大工艺和技术创新，减少传统原料需求，推进大型化、绿色化、智能化发展。同时，培育废钢加工龙头企业，鼓励进口再生钢铁原料，进一步优化废钢行业税收政策，提升废钢保障能力，并加大优质原料的供应能力。

(责编：孙红丽、高雷)

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