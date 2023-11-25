人民网北京11月25日电 （黄盛）据香港证监会消息，香港拟推出中国国债期货合约。香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）正进行相关的准备工作，包括建议修改相关规则。

据香港证监会介绍，自2017年债券通推行以来，境外投资者持有的中国国债稳步上升，对相关避险金融工具的需求亦日渐增加。在香港推出中国国债期货，得到了中央政府和内地相关监管机构的大力支持，可以为境外机构投资者提供重要的风险管理工具，便利他们进一步参与境内国债市场，从而促进国债市场的健康发展。

中国证监会有关部门负责人对此在答记者问时表示，香港推出国债期货有利于进一步丰富境外投资者的风险管理工具，健全离岸人民币产品生态，促进两地市场协同发展。两地将加强市场监测分析、数据信息共享和监管执法协作，打击各类跨境违法违规行为，切实保护投资者合法权益，共同维护两地市场安全平稳运行。

香港证监会行政总裁梁凤仪表示，继推出互换通和MSCI中国A50互联互通指数期货合约后，中国国债期货合约的上市，将为海外投资者增加了对冲内地资产风险的工具。这是将香港打造成为领先风险管理中心的一个重要里程碑。

香港交易所行政总裁欧冠升也认为，国债期货的推出是香港市场一个重要的发展里程碑，将丰富香港交易所的中国相关风险管理及定息产品组合，为国际投资者提供更多选择与机遇。推出国债期货将提升市场流动性以进一步支持香港市场人民币产品生态圈的发展，巩固香港作为全球领先离岸人民币枢纽的地位。

另据了解，香港人民币相关产品生态圈在近年来持续扩大。特别是2021年10月，MSCI中国A50互联互通指数期货合约正式启动，为国际投资者提供了对冲内地A股风险的工具；2023年5月，“互换通”推出，促使国际投资者与在岸人民币利率互换市场连接起来。此外，香港交易所数据显示，国际投资者持有中国债券资产的规模不断上升，已从2017年6月的0.8万亿元人民币，增长至2023年6月的3.33万亿元人民币。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经