人民网北京11月30日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，11月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.4%、50.2%和50.4%，比上月下降0.1、0.4和0.3个百分点。

制造业采购经理指数与上月基本持平

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，11月份，受部分制造业行业进入传统淡季，以及市场需求不足等因素影响，制造业PMI略低于上月0.1个百分点。

生产指数持续扩张。生产指数为50.7%，比上月下降0.2个百分点，仍保持在临界点以上。从行业看，金属制品、通用设备、铁路船舶航空航天设备等行业生产指数均高于55.0%，相关行业生产保持较快增长；纺织、石油煤炭及其他燃料加工、化学纤维及橡胶塑料制品等行业均低于临界点，生产活动有所放缓。

新订单指数基本持平。新订单指数为49.4%，比上月略降0.1个百分点。从行业看，医药、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业新订单指数均高于53.0%，相关行业市场需求较快释放。同时调查结果显示，制造业企业中反映市场需求不足的企业占比超六成，市场需求不足仍是当前制造业恢复发展面临的首要困难。

大型企业PMI保持扩张。大型企业PMI为50.5%，比上月下降0.2个百分点，连续6个月保持在扩张区间，今年5月份以来大型企业生产指数和新订单指数始终位于临界点以上，大型企业产需持续释放；中、小型企业PMI分别为48.8%和47.8%，景气水平仍然偏弱。

新动能较快增长。从重点行业看，高技术制造业PMI为51.2%，比上月上升2.0个百分点，重返扩张区间；装备制造业PMI为51.6%，比上月上升0.9个百分点，行业扩张有所加快。高耗能行业PMI为47.3%，景气水平有所回落。

企业信心继续向好。生产经营活动预期指数为55.8%，比上月上升0.2个百分点，继续位于较高景气区间，制造业企业对市场发展前景总体保持乐观。从行业看，食品及酒饮料精制茶、造纸印刷及文教体美娱用品、汽车等行业生产经营活动预期指数均位于59.0%以上较高景气区间，企业对行业发展预期稳定向好。

非制造业商务活动指数处于扩张区间

11月份，非制造业商务活动指数为50.2%，比上月下降0.4个百分点，仍高于临界点，非制造业扩张步伐有所放缓。

服务业景气水平回落。受假期效应消退等因素影响，服务业商务活动指数为49.3%，比上月下降0.8个百分点，服务业市场活跃度有所回落。从行业看，与居民出行和消费密切相关的服务行业上月受国庆假期带动形成较高基数，本月指数高位回调，铁路运输、航空运输、住宿、餐饮、文化体育娱乐等行业商务活动指数回落；电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间，业务总量增长较快。从市场预期看，业务活动预期指数为59.3%，比上月上升1.8个百分点，表明多数服务业企业对未来行业恢复发展信心较强。

建筑业扩张加快。建筑业商务活动指数为55.0%，比上月上升1.5个百分点，升至较高景气区间，建筑业施工进度继续加快。从市场预期看，业务活动预期指数为62.6%，在高位景气区间继续上行，建筑业企业对近期市场发展信心稳中有升。

综合PMI产出指数有所回落

11月份，综合PMI产出指数为50.4%，比上月下降0.3个百分点，仍高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体继续扩张。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为50.7%和50.2%。

(责编：杨曦、吕骞)

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