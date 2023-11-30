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市场监管总局开展打击大型企业拖欠中小企业账款专项行动

2023年11月30日09:37 | 来源：人民网
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人民网北京11月30日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为解决日益严重的大型企业拖欠中小企业账款问题，切实保障中小企业的合法权益，日前，市场监管总局开展打击大型企业拖欠中小企业账款专项行动（以下简称专项行动），将持续至12月10日。

据了解，市场监管总局将组织各地市场监管部门以“双随机、一公开”的方式对大型企业进行抽查，摸底数、出重拳、抓大案、严查处，重点检查其年度报告公示信息中逾期尚未支付合同情况是否真实准确。对于未按规定公示或隐瞒真实情况、弄虚作假的大型企业，将依法列入经营异常名录，并通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。

自2021年以来，市场监管总局已按照《保障中小企业款项支付条例》的规定，采取一系列措施强制大型企业通过国家企业信用信息公示系统向社会公示逾期尚未支付合同情况。然而，部分大型企业仍未主动履行这一法定义务。通过此次专项行动，市场监管总局将进一步摸清未主动公示的大型企业的相关情况，加大查处力度。

据介绍，下一步，市场监管总局将继续加大对大型企业逾期尚未支付合同情况的打击力度，深入推进经营主体信用体系建设，增强经营主体发展信心，助推经济社会高质量发展。

(责编：杨曦、吕骞)
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