人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

助推降本增效 多地加速推进工业互联网发展

2023年11月30日09:27 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月30日电 （记者夏晓伦）当前我国工业互联网已经从起步探索阶段转向快速推进阶段，特别是深入实施工业互联网创新发展战略近6年来，我国工业互联网发展成效显著。

近日，中国信息通信研究院发布《2023中国“5G+工业互联网”发展洞察》报告称，目前，我国5G+工业互联网项目已经达到8000个，覆盖了工业的全部41个大类，5G在工业领域的应用占比超过60%。

作为一种全新工业生态和新型应用模式，工业互联网既是数字产业化发展新的增长点，又是产业数字化新的基础设施，也是推动企业转型升级、实现高质量发展的重要抓手，同样也正在促进企业协同降本增效，释放更大发展活力。

为此，全国各地加速推进工业互联网发展。根据不完全统计，截至今年上半年，全国31个省（区、市）共出台近200项工业互联网相关政策，聚焦工业互联网平台建设、标识解析服务节点建设、融合应用创新、安全保障体系建设等领域，提供规划指导、示范遴选、资金奖补、规范管理等支持。

以上海为例，上海率先在全国提出“四新经济”，意在发展数要素、数创意、云智算等新赛道，打造人工智能应用超级场景，推动智能终端在交通、养老、医疗等十大应用场景开发。

作为全国首个国家传感网创新示范区试点城市的无锡，则力图保持先发优势，积极布局物联网在多领域的应用；厦门则以供应链为切口发展工业互联网实现企业降本增效，先后获评全国首批供应链创新与应用示范城市；成都作为我国西部重要的工业城市，培育了首个国家级“双跨”工业互联网平台，通过工业互联网，成都传统产业正加快转型升级、成为培育发展先进制造业的重要支撑……

出台支持政策、邀请专家把脉、吸引先进企业分享经验……日前，成都市新都区举办专题培训“工业互联网助推企业降本增效”。“可节约25%的采购成本、减少80%的采购与供应链管理流程。”万物集董事长周艳华在会上表示，对供应链进行数字化转型既可以实现降本增效，将采购部门从成本中心转化为价值创造中心；也可以连接外部供应链生态，整体提升供应商及履约管理水平。

业内人士指出，当前企业非生产性物资采购面临数字化程度低、需求急迫、流程复杂、库存周转低、商品种类多、非计划性强、管理难度大等痛点。而工业互联网通过实现人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型工业生产制造和服务体系，是促进传统产业转型升级、实现高质量发展的重要驱动，成为推动工业数字化转型的有效途径。

为此，周艳华说，企业的采购数字化转型可分为“选、买、管、优”四个阶段来落地。通过数字化海量商品库，可以自如实现工业品的全球选品；通过数字化对接工具，可以提升采购管理效率，节省运营成本；通过智慧总仓——前置仓——智能仓——智能柜链条提升仓储准确率，降低用人成本；通过数智化运营解决方案进一步降低隐性成本。

“跨区域的分享与交流，能够推动我国各地工业互联网均衡发展。”有专家表示，工业互联网将给政府和企业的数字化转型带来诸多益处。同时，这种政府牵头，促进企业间以高实操性为核心的经验交流与分享，对于各地区推进数字化转型也有示范作用。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
助推降本增效 多地加速推进工业互联网发展
　　人民网北京11月30日电 （记者夏晓伦）当前我国工业互联网已经从起步探索阶段转向快速推进阶段，特别是深入实施工业互联网创新发展战略近6年来，我国工业互联网发展成效显著。 近日，中国信息通信研究院发布《2023中国“5G+工业互联网”发展洞察》报告称，目前，我国5G+工业互联网项目已经达到8000个，覆盖了工业的全部41个大类，5G在工业领域的应用占比超过60%。…
数读中国 | 构建绿色交通体系 我国绿色船舶加速发展
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部