人民网北京11月30日电 （记者夏晓伦）当前我国工业互联网已经从起步探索阶段转向快速推进阶段，特别是深入实施工业互联网创新发展战略近6年来，我国工业互联网发展成效显著。

近日，中国信息通信研究院发布《2023中国“5G+工业互联网”发展洞察》报告称，目前，我国5G+工业互联网项目已经达到8000个，覆盖了工业的全部41个大类，5G在工业领域的应用占比超过60%。

作为一种全新工业生态和新型应用模式，工业互联网既是数字产业化发展新的增长点，又是产业数字化新的基础设施，也是推动企业转型升级、实现高质量发展的重要抓手，同样也正在促进企业协同降本增效，释放更大发展活力。

为此，全国各地加速推进工业互联网发展。根据不完全统计，截至今年上半年，全国31个省（区、市）共出台近200项工业互联网相关政策，聚焦工业互联网平台建设、标识解析服务节点建设、融合应用创新、安全保障体系建设等领域，提供规划指导、示范遴选、资金奖补、规范管理等支持。

以上海为例，上海率先在全国提出“四新经济”，意在发展数要素、数创意、云智算等新赛道，打造人工智能应用超级场景，推动智能终端在交通、养老、医疗等十大应用场景开发。

作为全国首个国家传感网创新示范区试点城市的无锡，则力图保持先发优势，积极布局物联网在多领域的应用；厦门则以供应链为切口发展工业互联网实现企业降本增效，先后获评全国首批供应链创新与应用示范城市；成都作为我国西部重要的工业城市，培育了首个国家级“双跨”工业互联网平台，通过工业互联网，成都传统产业正加快转型升级、成为培育发展先进制造业的重要支撑……

出台支持政策、邀请专家把脉、吸引先进企业分享经验……日前，成都市新都区举办专题培训“工业互联网助推企业降本增效”。“可节约25%的采购成本、减少80%的采购与供应链管理流程。”万物集董事长周艳华在会上表示，对供应链进行数字化转型既可以实现降本增效，将采购部门从成本中心转化为价值创造中心；也可以连接外部供应链生态，整体提升供应商及履约管理水平。

业内人士指出，当前企业非生产性物资采购面临数字化程度低、需求急迫、流程复杂、库存周转低、商品种类多、非计划性强、管理难度大等痛点。而工业互联网通过实现人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型工业生产制造和服务体系，是促进传统产业转型升级、实现高质量发展的重要驱动，成为推动工业数字化转型的有效途径。

为此，周艳华说，企业的采购数字化转型可分为“选、买、管、优”四个阶段来落地。通过数字化海量商品库，可以自如实现工业品的全球选品；通过数字化对接工具，可以提升采购管理效率，节省运营成本；通过智慧总仓——前置仓——智能仓——智能柜链条提升仓储准确率，降低用人成本；通过数智化运营解决方案进一步降低隐性成本。

“跨区域的分享与交流，能够推动我国各地工业互联网均衡发展。”有专家表示，工业互联网将给政府和企业的数字化转型带来诸多益处。同时，这种政府牵头，促进企业间以高实操性为核心的经验交流与分享，对于各地区推进数字化转型也有示范作用。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经