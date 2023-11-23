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2023国民消费大会在京举办 美好生活主题活动同步启动

崔小粟
2023年11月23日08:27 | 来源：人民网
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洞察消费新风潮、解锁消费新玩法、挖掘消费新场景，11月22日，由人民网主办的“2023国民消费大会”在京举行。本届大会以“新周期、新需求、新发展”为主题，结合消费新趋势，采取“会+展+专题活动”线上线下创新互动形式，展示国民消费领域的发展成果，丰富消费者的场景体验。

大会发布了“2023国民消费创新案例”结果。为进一步提振消费信心、恢复市场活力，助力稳定重点消费、创新发展新型消费，人民网今年2月启动了“2023国民消费创新案例征集活动”，共征集到来自各地各单位的295份有效案例，按照政策引导赋能、主题特色消费等8个类别，最终推荐产生“2023国民消费创新案例”92个。>>>点击查看案例

2023国民消费大会现场。（张慧丹摄）

关注升级 解决高品质消费供给

商务部最新数据显示，2023年三季度，我国消费市场恢复态势更趋明显。未来消费的可持续恢复和增长有赖于消费能力、消费意愿和消费环境等多重因素的共同推动。

中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国作主旨演讲。 (李凌宇摄)

中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国作主旨演讲。 (李凌宇摄)

“近年来，内需作为我国经济增长‘压舱石’和‘稳定器’的作用不断凸显。不断壮大、持续升级的国内需求将推动我国经济长期向好，实现高质量发展。”中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国认为，当前，促进国民消费要进一步增强内需动力和建立完善的内需体系，以创新驱动及高质量供给来引领和创造新需求。

第十一届全国人大财经委副主任、国家统计局原副局长贺铿作主旨演讲。（周璨晨摄）

第十一届全国人大财经委副主任、国家统计局原副局长贺铿作主旨演讲。（周璨晨摄）

持续扩大国内消费市场的关键在于调节收入分配，提高中低收入者收入，塑造经济发展新动能。第十一届全国人大财经委副主任、国家统计局原副局长贺铿认为，从长远来看，实现中国经济可持续发展，需要做好“升级”和“转移”这两篇文章。前者是发展新兴产业，特别是发展自主创新先进制造业；后者是推动成熟产业智能转型升级，通过更多的细分化产品来形成新的消费增长点。

人民网负责人表示，消费是实现人民美好生活、构建新发展格局，推动高质量发展的交汇点。扩大内需、升级消费，从来都与改善民生相连，与美好生活共鸣。人民网作为中国共产党治国理政的重要资源和手段，充分发挥好自身的价值和作用，积极拓展媒体融合生态，回应社会关切，并与社会各界携手努力，共同传递消费领域高质量发展的信心强音。

在北京市政协经济委员会副主任、北京市工商联副主席、振兴国际智库理事长李志起看来，当前中国经济持续回暖，消费市场的活力也在逐渐释放；与此同时，在加快构建新发展格局的背景下，进一步扩大内需，对于消费企业来讲，活跃在消费市场第一线，激发和满足消费者的需求，既是自身发展的需求，也是使命和职责所在。

穿越周期 解锁消费业态新模式

在消费升级的过程中，如何穿越周期，以高质量供给引领消费创新发展？在新模式新业态下，怎样解锁消费新趋势？在论坛期间，与会嘉宾围绕上述内容展开了深入探讨。

近年来，智慧零售通过科技力量携手实体零售行业发展，推动线上线下消费与实体经济复苏增长。腾讯智慧零售行业总经理王墨表示，在零售人才数字化方面，智慧零售企业应帮助实体企业提升产品力、商品竞争力、数据生产力，充分将数据用在企业决策上，从而更好帮助企业抓住消费者需求。

“真正的需求始终源于人民对美好生活的向往，这种需求是超越‘周期’而存在的。企业应当把握住历史趋势、准确布局未来，进一步提供更高质量的产品和服务，持续激发和满足消费者需求，这是承担扩大内需责任使命的关键。”中国飞鹤副总裁陈晓东说。

大会圆桌对话：新模式新业态 解锁消费新趋势。（李凌宇摄）

大会圆桌对话：新模式新业态 解锁消费新趋势。（李凌宇摄）

在消费新周期的背景下，赛道细分的特征越来越明显。如何找到新增的细分赛道，如何更加精准地满足不同消费群体的消费需求？商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇建议，企业可关注新兴的主题消费赛道，比如年轻消费、适老消费、男性消费。“当前，很多消费者有非常强的消费能力，但找不到适合自己的产品，电商平台可以提供相应的场景，技术赋能传统中小企业，让其能够获得消费者的反馈和需求，传导至终端制造商从而促进销量。”

恒洁集团品牌总监元永义认为，当下主流消费群体的画像已经发生了重大变化。现在的消费群体更多以使用国货为荣。这是一个追求国货的时代，也是国人文化自信回归的时代。此外，目前线下经营成本压力增大，企业要拥抱数字化媒体，帮助经销商从“坐商”到“行商”赋能的改变。

针对未来的消费新趋势，悠唐购物中心负责人表示，对于线下而言，顾客层面更加注重体验感和社交需求。中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会秘书长胡亚南指出，消费将会向智能化、品质化、绿色化的趋势发展。此外，要关注消费市场下沉至乡村市场的潜力。

推动发展 聚焦消费市场细分需求

在主题论坛之外，2023国民消费大会同步举办了母婴消费趋势分论坛。随着“90后”和“95后”等新一代年轻的父母成为母婴市场的主力消费群体，其消费实力、消费主张、消费观念和育儿风格也在转变，推动着母婴行业朝着更加多元化、更加个性化的方向发展。

与会嘉宾表示，母婴消费是带动经济复苏、升级发展的关键。新生代父母对于商品品质的追求和消费理念越来越升级，未来的婴童市场将更加科学化、精细化和智能化。

此外，论坛嘉宾认为，有品牌的企业在市场上有天然的认同度和消费吸引力。企业应关注自己的品牌价值，建立消费者对特定商品的价值认同和情感认同，增进消费者信心和信任感。其中，价值观、情感态度、社群文化是企业在建立品牌时需要关注的三个方面。

人民网2023国民消费大会系列—— “2023国民生活节·美好不重样”主题活动启动。（周璨晨摄）

人民网2023国民消费大会系列—— “2023国民生活节·美好不重样”主题活动启动。（周璨晨摄）

作为本次大会的创新亮点之一，人民网2023国民消费大会特别推出了“2023国民生活节·美好不重样”系列主题活动，以“美好盲盒”概念为核心，通过线上、线下趣味互动，发放涵盖“衣食住行”各领域的优惠福利，让更多公众参与体验新消费、新场景。

“2023国民生活节·美好不重样”主题沉浸展。（周璨晨摄）

“2023国民生活节·美好不重样”主题沉浸展。（周璨晨摄）

11月23日至30日，广大消费者可以化身“体验官”前往北京市朝阳区悠唐购物中心活动展区，开启“人民优选美好盲盒”，与超级盲盒亲密接触拍照打卡，赢取“最具创意”奖品。12月8日至22日，网友还可通过人民网+客户端、人民网消费微博、人民优选客户端、人民优选微信公众号等参加线上盲盒抽奖，动动手指，获得更多优惠福利。

“2023国民生活节·美好不重样”主题沉浸展。（周璨晨摄）

“2023国民生活节·美好不重样”主题沉浸展。（周璨晨摄）

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(责编：王仁宏、李源)
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