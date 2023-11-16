为进一步提振消费信心，助力稳定重点消费、创新发展新型消费，关注消费升级和潜力释放，持续挖掘消费各领域中的新场景，由人民网举办的2023国民消费大会将于11月22日在北京举行。

创新活动形式，新意频出。本届国民消费大会以“新周期、新需求、新发展”为主题，结合消费新趋势，采取“会+展+专题活动”的线上线下创新互动形式，生动立体展示国民消费领域的发展成果，丰富消费者的场景体验。期间，还将策划推出 “2023国民生活节·美好不重样”系列主题活动，以“美好盲盒”概念为核心，通过线上、线下趣味互动，发放涵盖“衣食住行”各领域的优惠福利，让更多公众体验新消费、新场景。

传递“政产学研”声音，值得期待。在延续2021年、2022年国民消费大会举办经验的基础上，本届大会将邀请来自相关主管部门、行业协会、科研院所以及企业的嘉宾，聚焦消费领域的前沿趋势和创新成果，共同围绕应对新挑战、提振消费信心、创新高质量供给、解锁消费趋势以及母婴消费等相关话题探讨交流，为消费结构的升级出谋划策。

与此同时，本届大会上还将公布2023国民消费创新案例推荐名单。2023国民消费创新案例征集自今年3月启动以来，共征集到来自各地党委政府、行业组织以及企业机构的案例295个。最终推荐的案例，将经过初核、专家评议等环节后正式揭晓。届时，2023国民消费创新案例中的新亮点、新做法、新思路也将于大会上呈现。

(责编：董童、高雷)

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