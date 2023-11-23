人民网北京11月23日电 （记者王连香）记者从中国铁路微信公众号获悉，日前，新建池州至黄山高速铁路（以下简称池黄高铁）进入静态验收阶段，线路开通运营进入倒计时。

池黄高铁进入静态验收阶段。上海局集团公司融媒体中心供图

池黄高铁是武汉至杭州高速铁路通道的重要组成部分，全长约125公里，设计时速350公里。全线设池州、九华山、黄山西、黟县东、黄山北5座车站，其中九华山和黄山西为新建站。

池黄高铁进入静态验收阶段。上海局集团公司融媒体中心供图

静态验收是新建铁路工程竣工验收的重要环节，是对工程建设质量、设备安装调试质量的全面“体检”。静态验收包括专业现场验收和静态综合系统验收。静态验收结束后，新线将进入联调联试及运行试验阶段。

进入静态验收阶段后，相关建设单位加强指导组织，重点做好轨道、路基、桥涵、隧道、电力、电力牵引供电、通信、信号等专业工程的验收工作。

池黄高铁建成通车后，将成为串联皖南两山一湖（九华山、黄山、太平湖）核心景点的黄金旅游线路，对于完善区域铁路网布局、加快皖南国际文化旅游示范区建设、促进沿线经济社会发展等具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)

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