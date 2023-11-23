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少年中国问丨我们能像坐飞机一样去太空旅游吗？

2023年11月23日16:57 | 来源：人民网
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从古时候“嫦娥奔月”“万户飞天”的神话传说开始，探索太空的梦想便深植于我们的心中。如今，随着航天科技的发展，人类在太空生活已经成为现实。

那么，在不远的将来，普通人有没有可能像乘坐飞机一样，搭乘火箭、飞船去太空旅游呢？

“一定能！”

面对小朋友的提问，神舟飞船首任总设计师戚发轫给出了振奋人心的答案：“人到太空去旅游的技术，我们现在掌握了、能做到！只是现在由于各方面的原因还没有开展。我想，不久的将来我们会实现的。”

面对朝气蓬勃的青少年，90岁高龄的戚发轫表达了他内心的期待：

第一，要有准备。要实现“到新中国成立100年时使我国成为世界科技强国”的目标，这个任务无比艰巨，也尤其光荣。青少年作为未来的主人翁，必须承担起这份历史责任，为实现中华民族伟大复兴贡献自己的力量。

第二，要有爱心。要爱国家，爱国家的事业，爱团队，爱学校，爱老师。有爱，才能把最宝贵的东西奉献出来。“我就是因为爱航天，所以航天叫我干嘛，我就干嘛。”

第三，要有梦想。伟大的事业都始于梦想。梦就是理想，就是信念，就是目标。每个人都要有勇气去设定自己的梦想和目标，这至关重要。因为有了目标，才会有不竭的动力。

最后，要有本事。现在就要努力学习，打好基础，将来才能为国家、为民族复兴贡献出自己的本事。做工人，需要懂工艺；做农民，需要会种田；作为老师，得善于教书；从事航天，就得能设计制造火箭、卫星，会建造空间站。无论做什么，都需要有本事、有真才实学。

策划：赵竹青、刘云、王捷

文案：赵竹青

记者：赵竹青

剪辑：葛泰佚

手绘：盖括、安然

动效：王奕博

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(责编：赵竹青、高雷)
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