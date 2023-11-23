人民网北京11月23日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，日前，中国首位无线电频谱事务特使、工业和信息化部党组成员、副部长张云明在2023年世界无线电通信大会（WRC-23）上接受记者采访时表示，中国积极参与大会所有28个议题研究，特别是在为IMT（5G/6G)新增频率划分等重要议题上，贡献中国智慧、提出中国方案。

11月20日，为期26天的2023年世界无线电通信大会（WRC-23）在阿联酋迪拜拉开帷幕。来自国际电信联盟193个成员国，亚太、欧洲、美洲、非洲、阿拉伯、独联体等6个区域电信组织，以及相关国际组织和知名企业的4000余名代表参加会议，参会人数创历届之最。

张云明表示，当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，无线电频谱和卫星轨道资源作为推动我国传统产业转型升级、战略性新兴产业发展壮大的重要生产要素，在推进新型工业化、制造业高质量发展和各行业信息化进程中发挥着不可替代的重要作用。

“在全球层面，随着无线电技术加速应用普及，无线电频谱和卫星轨道资源结构性紧缺和供需矛盾日益突出，新旧无线电技术应用之间，同邻频无线电业务之间，地面、空间无线电业务之间的无线电频率使用矛盾日益增多，频率共用共享和陆、海、空、天无线电通信系统一体化已成为必然趋势。国际社会比以往任何时候都需要联起手来，共同应对新问题、新挑战。”张云明说。

据介绍，世界无线电通信大会是全球无线电频谱和卫星轨道资源使用立法缔约的最高级会议，为各国应对新挑战、共同促进无线电频谱和卫星轨道资源的公平、合理、经济、高效利用提供了良好的国际平台。

张云明指出，2023年世界无线电通信大会将审议重要的无线电频率划分和使用规则程序，修订《无线电规则》，大会结果事关各国的无线电频率和卫星轨道资源的使用，将对未来五年、十年甚至更长时期的无线电技术应用和无线电产业发展产生重大影响。

张云明同时表示，作为负责任的无线电应用大国，中国一贯遵守国际电信联盟有关国际规则，认真履行国际责任和义务，积极参与国际无线电频谱事务，为高效开发利用频谱资源贡献力量。

张云明指出，在本届世界无线电通信大会上，中国将一如既往地秉承相互尊重、平等协商、科学严谨、公平公正、合作共赢的理念，积极参与大会所有28个议题研究，特别是在为IMT（5G/6G)新增频率划分、为全球水上遇险与安全系统新增卫星系统、高空平流层电台、亚轨道飞行器、星载航空专用通信、无人机卫星测控、空间天气传感器、空间业务国际规则等重要议题上，贡献中国智慧、提出中国方案，携手与会各方，推动构建无线电领域的人类命运共同体，共同促进无线电频谱和卫星轨道资源的高水平开发利用和保护，推动世界各国共享无线电技术发展新成果，推进全球信息通信高质量发展，不断增进人类福祉。

(责编：申佳平、高雷)

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