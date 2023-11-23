人民网北京11月23日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人束珏婷23日在商务部例行新闻发布会上表示，随着国民经济持续恢复向好，各项促消费政策加快落地见效，加上岁末年初传统消费旺季来临，预计年内消费市场将继续呈现稳步恢复态势，消费拉动经济增长的基础性作用将进一步发挥。

束珏婷介绍，近期各级商务主管部门紧抓消费旺季，按照“消费提振年”总体安排，积极开展金秋购物节、家居焕新消费季、新能源汽车消费季等活动，加快落实已出台政策措施，加力巩固消费回升势头。总的来看，当前消费市场主要呈现以下特点：

一是回升势头稳。10月份，社零总额同比增长7.6%，增速比9月加快2.1个百分点，连续3个月回升。商品零售额同比增长6.5%，增速加快1.9个百分点。餐饮收入增长17.1%，增速加快3.3个百分点。

二是市场人气旺。10月份，23条全国试点步行街客流量同比增长超七成，环比连续4个月增长。1-10月，限额以上实体店零售额同比增长4.3%，其中，便利店、百货店零售额分别增长7.3%和7.2%。

三是发展动能足。1-10月，网上零售额同比增长11.2%，其中实物商品网上零售额增长8.4%。新能源汽车销量增长37.8%，占新车销量比重达30.4%。服务零售额增长19%。

(责编：孙红丽、高雷)

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