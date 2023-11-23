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秋粮市场购销活跃 主产区各类粮企累计收购量超6000万吨

2023年11月23日08:57 | 来源：人民网
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人民网北京11月23日电 （记者李栋）秋粮上市以来，各地粮食企业积极入市收购，市场购销活跃。国家粮食和物资储备局发布的最新数据显示，截至目前，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超6000万吨。

粮仓满，天下安。随着秋收秋播的相继结束，秋粮收购逐步展开。在河南省安阳市内黄县一粮食收购点，脱粒后的玉米经过质检、过磅，液压翻板自动卸粮、过筛，最后通过提升机进入粮仓。

“今年的玉米收成较往年要好，亩产能达到1400斤，颗粒饱满，卖相也好。”前来卖粮的李军国心里的一本账算得明明白白，“现在的收购价格是1.33元/斤，5亩多地共卖了近10000元，而且都是现金结算。”

说起今年的收购计划，秋粮收购点负责人顾超告诉记者，今年收购量约在6000多吨，“收购高峰期来临之前，就提前申请了50万元的‘产业贷’，保证手中现金充足，让售粮农户一手出粮一手收钱，保证大家的实际收益。”顾超说。

内黄县市场监管局计粮股负责人菅锦宇表示，秋粮收购开展以来，各相关部门精心组织市场化收购，增强市场购销活力。“做好仓容准备、资金筹措、运力协调、人员培训等各类要素保障，做到‘有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮’，坚决守住农民‘种粮卖得出’的底线。”

秋粮是全年粮食收购的重中之重，预计今年旺季收购量在2亿吨左右。国家粮食和物资储备局新闻发言人方进表示，秋粮上市以来，各类粮食企业积极入市收购，市场购销较为活跃，市场价格相对平稳，优质优价特征明显。

“各地要精心组织好秋粮市场化收购和政策性收购，优化为农服务、严格执法监管，严厉打击‘打白条’‘转圈粮’等违法违规行为，切实维护市场秩序、保障种粮农民利益。”国家粮食和物资储备局相关负责人说。

产好粮更要储好粮。国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司周冠华介绍，目前，全国粮食标准仓房完好仓容近7亿吨，“四合一”储粮技术（粮情测控、机械通风、环流熏蒸、谷物冷却）在广大国有粮库普及应用，我国储粮技术水平总体已居世界前列。全国已实现低温准低温储粮仓容1.8亿吨，气调储粮仓容超4600万吨。控温、气调、内环流、害虫综合防治等绿色储粮技术应用比例不断提高。

调查显示，我国粮库储粮损失基本消除，粮食储藏周期内综合损耗率控制在1%以内。“粮食仓储管理规范化、精细化、绿色化、智能化水平稳步提升，正在由‘安全储粮、减损降耗’向‘保质保鲜、绿色优储’的高质量发展阶段迈进。”周冠华说。

(责编：郝帅、高雷)
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