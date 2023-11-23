人民网北京11月23日电 （记者许维娜）近年来，个人大病求助需求量逐渐增加，不少困难患者通过个人大病求助互联网平台寻求援助。同时，个人大病救助行业也受到人们的重视和关注，在多层次医疗保障体系中扮演着越来越重要的角色。

有专家表示，诸如大病筹款平台等平台，搭配了快捷支付等多种方式帮助陷入困境的大病患者及家庭更方便快捷地发布求助信息、传播求助信息。

日前，“大病筹款平台之道与规”圆桌访谈在京举行，业界专家围绕个人大病救助、市场化运营平台的规范健康发展等话题建言献策。

“个人大病筹款平台实际上是市场化的创新。然而现实中，不少公众对这种网络筹款活动往往持有误解，将其视作纯粹的公益行为，认为其提供的服务就是无偿性的，忽略了其背后的企业化运营特性，以及其背后的成本与投入。”南都基金会名誉理事长徐永光表示。

徐永光进一步阐释，个人大病筹款平台突破了传统慈善基于社群、熟人之间的界限，使得个人求助超越了空间和时间的限制。平台提供了服务、付出了成本，也可以收取一定费用来维持运营，但在收费的同时一定要做到公开透明。

对于通过收取一定费用覆盖运营成本，北京大学法学院非营利组织法研究中心主任金锦萍也表示认同，“个人大病救助平台提供服务本身是有成本的，在运营过程中收取一定费用，更多是一种成本分担的考虑，目的是为了让这个事业可以持续做下去，而非为了商业化盈利。”

北京师范大学中国公益研究院助理院长兼慈善研究中心主任黄浠鸣提出，互联网大病筹款平台是依托市场化机构的运行方式，这有别于慈善组织互联网公开募捐信息平台，它没有机构法定职责规制，应该遵循市场的规律，及时回应社会个体的求助需求，政策层面也应给予一定的空间，可以审慎包容进行管理。

中央党校(国家行政学院)政法部民商经济法室主任王伟以“交强险”运营模式为例，提出了分账经营思路，公益性的交强险可以交给商业保险机构来做，但要采取分账经营的模式，把交强险和商业险分开，交强险定价要采取不盈不亏原则。这种分账经营模式以及不盈不亏的定价原则同样适用于个人大病筹款平台。

在讨论过程中，不少专家都对大病救助平台发挥的价值表示认可，指出其已经成为社会医疗保险制度的重要补充，能够帮助到越来越多的贫困患者。

此外，作为一种市场化创新运营模式，专家们普遍认为应该给予个人大病救助行业更多的发展空间，对平台收取一定费用表示理解，但更为关键在于收费信息一定要公开、透明，要向公众阐明收费的合情合理性。（实习生王涵对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、高雷)

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