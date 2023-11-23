人民网北京11月23日电 （记者罗知之）为进一步加强和改进科技金融工作，近日，中国人民银行、科技部、国家金融监管总局、中国证监会联合召开科技金融工作交流推进会。会议明确，金融管理部门、科技部门和金融机构要大力支持实施创新驱动发展战略，把更多金融资源用于促进科技创新。

会议指出，切实做好科技金融这篇大文章是提升金融服务实体经济质效、推动高质量发展的重要内容。金融管理部门、科技部门和金融机构要聚焦科技创新的重点领域和金融服务的短板弱项，深化金融供给侧结构性改革，推动完善包括信贷、债券、股票、保险、创业投资、融资担保在内全方位、多层次的科技金融服务体系，不断提高金融支持科技创新的能力、强度和水平，为加快实现高水平科技自立自强贡献金融力量。

会议认为，近年来金融管理部门、科技部门和金融机构多措并举加强科技金融服务体系建设，取得积极成效。高端制造业贷款、专精特新企业贷款、科技型中小企业贷款等持续保持较高增速，科技型企业信贷融资便利性不断提升。科创板、北交所建设和注册制改革深入推进，科创票据、科创公司债券发行规模持续扩大，科技型企业直接融资渠道更加通畅。科技保险、融资担保、创业投资等金融服务质效不断提升，科创金融生态体系加快培育。科创金融改革试验区、高新区科技金融试点等有序推进，为探索科技金融新路径、新模式发挥了示范引领作用。

会议强调，金融管理部门、科技部门和各金融机构要建立健全科技金融工作推进制度机制，抓紧制定加大力度支持科技型企业融资的实施措施，推动工作落实。进一步健全国家重大科技任务和科技型中小企业两个重点领域的金融支持政策体系，组织开展科技金融服务能力提升专项行动。加强科技公共信息共享、融资担保、知识产权评估交易等配套支撑，健全科技金融统计和评估体系。要坚持稳中求进工作总基调，统筹好金融支持和风险防范。各金融机构要进一步完善适应科技型企业特点的产品服务、风险管理和组织机构体系，优化内部资金转移定价、绩效考核、尽职免责等政策安排，增强金融支持的针对性、精准性和有效性。

(责编：罗知之、高雷)

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