人民网北京11月23日电 （记者杨虞波罗）11月23日，中央气象台继续发布寒潮黄色预警和大风蓝色预警。今年秋冬季以来第二场寒潮过程已经开始影响我国中东部地区。22日至24日，我国中东部大部地区自北向南将出现大风降温天气，22日，内蒙古、黑龙江再度遭遇强降雪。

寒潮已开始自西向东影响我国，中央气象台首席预报员符娇兰表示，21日起，西北地区、内蒙古、东北地区出现明显大风降温，内蒙古出现中到大雪。在降温方面，21日，西北地区、内蒙古、东北地区出现4至10℃降温，局地降温12至16℃。在雨雪方面，21日6时至22日6时，新疆北部、内蒙古中东部有小到中雪或雨夹雪，锡林郭勒、通辽局地大雪，最大累计降雪量为9.5毫米，出现在内蒙古乌拉盖。

与此同时，新疆北部、内蒙古中部、青海东部、甘肃西部等地出现8级以上大风，局地9至10级。台湾海峡、南海东北部和西南海域、黄渤海海域有7至8级大风。

从寒潮进程来看，22日主要影响西北地区东部、华北、黄淮、东北地区；23、24日继续向东、向南影响我国中东部大部地区。预计22日至24日，内蒙古、东北地区、华北北部、黄淮大部等地降温12至16℃，内蒙古中东部、东北地区东部等地部分地区可超过16℃。其中23日降温幅度最大，局地降温幅度达16℃以上。内蒙古中东部和黑龙江大部最低气温将降至-20℃以下，局地可达-30℃以下。预计24日早晨最低气温0℃线位于苏皖中部至河南中南部、陕西南部、甘肃东南部等地，较常年气候平均位置略偏南。

从雨雪影响来看，22日14时至23日14时，黑龙江中东部、吉林长白山区等地的部分地区有大到暴雪，黑龙江中部局地大暴雪（20至22毫米）。上述地区新增积雪深度4至12厘米，局地可达16厘米以上。由于前期黑龙江积雪较多，此轮降雪过后，部分地区积雪深度可达30至40厘米，局地50厘米以上。

从雨雪相态转化来看，内蒙古、黑龙江中北部、吉林西部以纯雪为主。22日白天吉林中部、黑龙江东南部局地有冰粒或冻雨。22日傍晚至夜间，辽宁、吉林中东部、黑龙江东南部将出现小雨转雨夹雪或小到中雪。

预计雨雪主要影响时段在22日，23日将逐渐减弱，黑龙江中东部、吉林中东部等地有小雪。

在大风方面，预计22日14时至23日，我国中东部大部地区伴有4至6级偏北风，阵风7至8级，局地9级，内蒙古西部、宁夏等地部分地区有沙尘天气；23日至25日，我国东部和南部海区也将先后出现6至8级大风，阵风9至10级。

此次寒潮过程具有影响范围广、强度强、部分地区伴有雨雪天气等特点，较11月4日至6日寒潮过程降温幅度大，降温过后最低温度0℃线位置更偏南，长江中下游及其以北大部地区气温创入秋以来新低。

符娇兰表示，此次过程的雨雪强度和影响范围明显不及11月4日至6日那次过程。

22日至24日，我国中东部地区气温起伏变化较为剧烈，符娇兰提醒，寒潮来袭，大风及雨雪降温明显，需关注多种灾害叠加影响。公众应根据天气变化，及时添衣保暖，同时照顾好老、弱、病人；对牲畜、家禽和热带、亚热带水果及有关水产品、农作物等采取防寒措施。

东北强降雪区域与前期有所重叠，部分地区积雪化冻又再度降温结冰，会给出行带来较大影响，行人需注意防寒防滑，驾驶人员小心驾驶，车辆应当采取防滑措施；交通、铁路、电力、通信等部门应当加强道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作；农牧区和种养殖业要备足饲料，做好防雪灾和防冻害准备；加固棚架等易被雪压的临时搭建物。

针对大风影响，在相关海域航行、作业的船舶应注意航行安全；森林、草场、城区防火部门需做好防火准备，交通管理部门应采取措施保障交通安全；停止高空、水上户外作业和游乐活动，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物或树下停留。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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