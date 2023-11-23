人民网北京11月23日电 （记者王连香）“截至2022年底，我国公路总里程达到535万公里，十年增长112万公里，其中高速公路通车里程17.7万公里，稳居世界第一。”今日，交通运输部公路局副局长郭胜在交通运输部举办的11月份例行新闻发布会上表示。

郭胜介绍，我国公路建设发展取得的具体重要成就体现在以下几方面：

一是公路设施网络不断完善。截至2022年底，我国公路总里程达到535万公里，十年增长112万公里，其中高速公路通车里程17.7万公里，稳居世界第一。京沪、京港澳、沈海、沪昆等国家高速公路主线分段实施扩容升级，国家高速公路六车道以上路段增加1.84万公里。普通国道二级及以上占比、铺装路面占比达到80%和99%，较十年前分别提高约10%和13%，路网结构进一步优化。

二是重大工程建设举世瞩目。十年来，公路建设坚持服务国家战略，实施了一批标志性的重大项目。以京雄高速、津石高速等为主骨架的雄安新区“四纵四横”对外骨干路网基本形成。由粤港澳三地首次合作共建的港珠澳大桥投入运营，南京五桥、芜湖二桥、武汉青山大桥等十余座跨越长江的通道相继建成，中俄合作建设的黑河大桥顺利建成通车，全长超2500公里的京新高速公路全线贯通，不断打造公路重大工程新标杆。

三是新理念引领取得新成效。十年来，交通运输部全面贯彻新发展理念，组织实施绿色公路建设，打造30余个试点示范工程，推动公路可持续发展。以推动BIM技术应用为切入点，探索智慧转型，制定出台系列政策文件，推动新改建智慧公路超3500公里。扩大标准化设计、工厂化生产、装配化施工范围，推行工业化建造，加强公路钢结构桥梁推广应用，提升建设效率和质量水平。

四是建设技术迈上新台阶。十年来，公路建设不断攻坚克难，突破一系列工程技术瓶颈。例如，港珠澳大桥、深中通道等项目攻克了大尺寸沉管隧道建造、运输、沉放等关键技术；秦岭天台山隧道、天山胜利隧道等在超长山岭隧道设计、施工等方面保持世界领先；大型TBM、超高强度钢丝等国产标志性材料装备经受了实践考验。十年来，公路工程技术标准由88本增加到158本，形成完备的指标体系和标准体系。

五是建设营商环境持续优化。十年来，各级交通部门深化“放管服”改革，简化审批、助企纾困、完善信用评价、提升综合效能，放管结合、优化服务，营造了良好的市场环境。交通运输部积极出台支持中小企业发展的政策，保障中小企业公平参与市场竞争。着力清理规范各类保证金，减轻企业负担，积极营造公平诚信的市场环境。

六是工程质量水平全面提升。十年来，交通运输部坚持狠抓工程质量安全，不断完善制度体系，加强监督检查，规范市场秩序，严格设计审查，强化竣工验收工作，大力开展平安百年品质工程示范创建和平安工地建设，公路工程质量管理持续强化，建设质量整体稳步提升，全国在建高速公路、干线公路质量监督抽检总体合格率稳步提升。

郭胜表示，下一步，交通运输部将聚焦联网、补网、强链，突出安全便捷、经济高效、融合创新、智慧绿色、包容韧性，努力构建现代化公路基础设施体系，助力实现“人享其行、物畅其流”的美好愿景。

(责编：王连香、高雷)

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