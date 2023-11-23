人民网记者 乔雪峰

近日，新疆维吾尔自治区气温骤降，雪花飘飘，在乌尉高速公路项目建设现场，随着最后一方混凝土浇筑完成，项目控制性工程——后峡2号大桥顺利合龙贯通。

乌（鲁木齐）尉（犁）高速公路项目起于连霍高速公路乌鲁木齐仓房沟互通立交西侧，终至巴音郭楞蒙古自治州尉犁县东侧琼库勒村，全长319.7公里，双向4车道，预计2025年年底通车，届时乌鲁木齐到库尔勒的车程将从7小时缩短至3小时。

公路是覆盖范围最广、服务人口最多的交通基础设施。党的十八大以来，我国公路建设发展取得历史性成就，并建设了一批标志性的重大项目工程，为加快建设交通强国奠定了坚实基础。

“截至2022年底，我国公路总里程达到535万公里，十年增长112万公里，其中高速公路通车里程17.7万公里，稳居世界第一。”11月23日，交通运输部公路局副局长郭胜在交通运输部新闻发布会上表示，当前和今后一段时期，是全面建设社会主义现代化国家开局起步、加快建设交通强国进入新阶段的重要时期。下一步，将坚持“六个着力”，进一步推动公路建设高质量发展迈上新台阶。

我国交通投资持续高位运行

为经济整体好转提供有力支撑

今年以来，我国一大批交通重大项目正有序推进，交通投资保持高位运行。

交通运输部新闻发言人孙文剑表示，前10月，我国完成交通固定资产投资32316亿元，同比增长4.3%，其中，公路水路完成固定资产投资25685亿元，同比增长4.1%。“这为确保完成全年投资目标打下坚实基础，为推动经济运行整体好转提供了有力服务支撑。”

在综合交通枢纽方面，交通运输部联合财政部深入实施国家综合货运枢纽补链强链，已累计下达120亿元支持两批共25个枢纽城市，推动300个左右货运枢纽项目和100余个集疏运项目建设。

在公路方面，完成“十四五”规划内204个公路项目（高速公路46个、普通公路158个）的审查，国家公路省际瓶颈路段完工和在建项目达到43个，里程约2170公里，占“十四五”建设任务的77.5%。

水运方面，稳步推进沿海和内河港口航道规划建设，小洋山北侧集装箱码头工程、西部陆海新通道（平陆）运河、海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程等均已开工建设。

谈到公路未来发展时，郭胜表示，下一步，交通运输部将聚焦联网、补网、强链，突出安全便捷、经济高效、融合创新、智慧绿色、包容韧性，努力构建现代化公路基础设施体系，助力实现“人享其行、物畅其流”的美好愿景。

我国交通运输经济运行总体平稳

旅客出行量延续恢复增长态势

“10月份，我国交通运输经济运行总体平稳，货运量、港口货物吞吐量保持较快增长，出行量延续恢复增长态势。”孙文剑分别从客运、货运、港口货物吞吐量三个方面进行了介绍：

在人员出行方面，10月，完成跨区域人员流动量53.4亿人次，同比增长50.2%。分方式看，铁路客运量同比增长194.1%，铁路客流已恢复至疫情前（2019年）同期水平；水路客运量同比增长117.3%；民航客运量同比增长252%，民航客流基本与疫情前同期持平；公路人员流动量同比增长44%。

在货运方面，10月，完成营业性货运量48.2亿吨，同比增长11.7%。分方式看，铁路货运量同比增长4.6%、公路货运量同比增长12.7%、水路货运量同比增长11.1%、民航货运量同比增长37.7%。

在港口货物吞吐量方面，10月，完成港口货物吞吐量14.9亿吨，同比增长8.1%。分结构看，内、外贸吞吐量同比分别增长7.7%和9%。完成集装箱吞吐量2632万标箱，同比增长2.9%。

推动农村公路新征程“新三通”建设

推动更多地方因路而兴、因路而富

农村公路是推进城乡融合发展的基础性、先导性和服务性设施。党的十八大以来，我国新改建农村公路253万公里，解决1040个乡镇、10.5万个建制村通硬化路难题，新增5万余个建制村通客车，具备条件的乡镇和建制村通硬化路、通客车、通邮路目标全面实现。

“农村公路连接了城乡双向运输，联通了农村与全国大市场，进一步带动百业兴旺。”郭胜表示，党的二十大部署了建设农业强国、全面推进乡村振兴、建设宜居宜业和美乡村的重要任务。“这项任务的完成，离不开作为基础、作为载体的农村公路。”

在前不久召开的2023年推动“四好农村路”高质量发展现场会上，交通运输部提出要推动农村公路新征程“新三通”，也就是加快推进乡镇通三级及以上公路、建制村通等级路、较大人口规模自然村（组）通硬化路。

对此，郭胜表示，力争到2035年，农村公路“新三通”基本实现，规模结构合理、设施品质优良、治理规范有效、运输服务优质的现代化农村交通运输体系基本形成。

郭胜告诉记者，下一步，交通运输部将深入推动农村公路新征程“新三通”建设，大力实施老旧公路改造，以及过窄农村公路拓宽改造或错车道建设，大力推进绿色公路建设，加快发展农村公路路衍经济，推动更多地方因路而兴、因路而富。

交通强国建设试点任务取得阶段性成效

试点带动作用日益显现

2019年底，交通运输部把试点作为推动加快建设交通强国的重要举措，围绕设施、技术、管理、服务四大领域，分地区、分主题、分批次，先后组织75个试点单位开展了397项试点任务。如今，交通强国建设试点已经实施4年了，谈到试点的整体进展情况时，孙文剑表示，目前，试点任务已取得阶段性成效。“下一步，交通运输部将提升试点研究深度，强化评估验收，做好成果推广，建立可复制、可应用、可推广的成果清单，让试点的每一项成绩转化为加快建设交通强国的实际效能。”

孙文剑从三个方面对我国交通强国建设试点情况进行了介绍：一是试点实施覆盖范围逐步广泛。一方面是交通运输部实施了包括交通基础设施高质量发展、交通运输业态模式创新在内的22个主题、397项试点任务，力图覆盖交通强国建设的方方面面。目前270余项任务已取得阶段性成果。另一方面是试点实施主体的广泛性，基本涵盖地方交通运输及铁路、民航、邮政主管部门，企业、高校、科研单位、社会团体，交通运输部直属各级部门、单位。

二是试点成果不断涌现。通过先行先试，已经形成了一批创新举措、典型经验等方面的试点成果。最近，有两项试点任务已经正式通过验收，一个是江苏“‘四好农村路’高质量发展”试点，通过3年试点，江苏农村公路建管养运体系全面建成，实现农村公路与产业、生态、文化协同发展。另一个是山东“综合交通运输体制机制改革”，山东通过开展试点，构建了统筹铁、公、水、航等多种运输方式，集决策（规划）、执行、监督、服务“四位一体”的山东综合交通运输管理模式，并在全省16市形成“一城一交”管理体制。

三是试点带动作用日益显现，综合立体交通网加速成型，交通装备水平持续提升。3万吨级重载列车等新型载运工具自主研发取得重大突破，智能铁路、智慧公路、智慧港口等基础设施数字化水平也快速提升。

(责编：申佳平、高雷)

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