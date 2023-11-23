人民网记者 乔雪峰

2022年中国快递业务量突破1000亿件，连续9年位居世界第一。刚刚过去的“双11”，全国快递业务量达到77.67亿件，同比增长超过25%。

今年以来，中国邮政快递业持续快速发展。10月23日上午7时39分，2023年中国第1000亿件快件产生，比2022年达到千亿件的时间提前了39天。

“小包裹”里有“大民生”，“小快递”寄送“大美好”。我国快递业起步于改革开放初期，几十年来伴随着国家的改革开放和经济社会的发展进步，我国快递业从无到有、从小到大，取得了令世界瞩目的发展成就。

如今，我国快递业已成为反映经济活力的“风向标”和经济发展的“晴雨表”，成为缩小城乡差距、促进共同富裕的重要力量。

“近年来，我国快递行业保持持续稳健增长势头，快递业务量实现了从‘年均百亿’到‘月均百亿’的巨大跨越，市场主体持续健康发展，生产能力快速进步，服务水平不断提升。”11月22日，国家邮政局局长赵冲久在第五届中国（杭州）国际快递业大会上表示，快递不仅成为缩小城乡差距、促进共同富裕的重要力量，而且成为保障基本用邮权益、创造守护美好生活的重要纽带。

赵冲久指出，我国快递业坚持数字化、智能化引领，通过建枢纽、强通道、优网络、提能级，行业已经成为现代物流领域覆盖面最广、综合运输方式应用最好、信息化智能化水平最高、生产效率提升最快的代表性行业，为增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平贡献了行业力量。

“如今，我国已经实现了年快递业务量超千亿，业务收入超万亿的发展规模，已经成为名副其实的快递大国。”中国快递协会会长高宏峰在大会上表示，我国要推进快递业由“快速增长”向“高质量发展”转变，为国家经济发展、社会进步、为加快推进中国式现代化建设作出新的更大的贡献。

近年来，我国多地出台举措完善农村寄递物流体系建设，畅通“农产品进城”和“工业品下乡”渠道，持续巩固“快递进村”工作成果，为加快交通强国建设提供有力支撑，为乡村振兴贡献交通力量。

浙江是快递大省，义乌是全国电商快递包裹最大的主产区，桐庐更是被誉为“中国民营快递之乡”。近年来，浙江持续推进寄递物流体系建设，深入实施“两进一出”工程，加快培育构建农村快递物流辐射网、工业互联快递服务网和国际快递智能骨干网，全力推动快递业高质量发展，取得显著成效。

数据显示，2022年，浙江省全省快递业务量完成229亿件，再创历史新高，快递业支撑全省农产品销售额超过1000亿元。

“今年我们大棚里种了阳光玫瑰、西瓜、辣椒等多种果蔬，不但村集体经济可以增收，而且可以解决一半的留守劳动力。”在江苏省泗阳县临河镇黄河故道生态富民廊道园区内，杨工村党支部书记樊章国高兴地说：“如今，村里路修好了，物流服务提升了，农业品的销路也打开了，再也不用担心农产品卖不出去了。”

近年来，在当地政府的努力下，持续完善交通路网结构，加快推动农村寄递物流体系建设，努力打通田间地头“最后一公里”。如今，当地的新鲜蔬菜通过平坦的公路、快速的物流畅达全国各地。

在井冈山市大陇镇村民黄小华经营的“农村e邮”电商服务中心，自2015年以来，已发货1.6万余单，收入130万元，带动附近百名村民致富。

便利的交通激活流通，带活乡村经济。井冈山市出台《农村物流三级网点节点体系建设方案》，全面推进农村物流体系建设。目前已经完成邮路建设4条，辐射35个村庄，让井冈山的山货“触网”俏销四方。

同样的场景正在全国各地发生，舟山的海鲜、睢宁的家具、慈溪的小家电、吐鲁番的哈密瓜……快递拓宽了特色产品的销售渠道，推动了一大批具有地域特色的产业持续壮大。

“可以说，快递进村是关系到几亿农民能否使用均等化快递服务的重要的民生工程。”国家邮政局邮政业安全中心数据管理处副处长许良锋表示，截至去年年底，我国符合条件的建制村基本实现村村通快递，共累计建成900多个县一级的寄递供配中心以及27.8万个遍布农村的基地服务网点。“正是这些遍布全国城乡的网点，支撑着每天超过1亿多件快递在农村快速传递。”

(责编：申佳平、高雷)

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