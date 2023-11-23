人民网北京11月23日电（王绍绍）近日，第十一届中国科技政策论坛在北京举办。本届论坛以“健全新型举国体制、实现高水平科技自立自强”为主题，邀请科学家、企业家、政策专家等共同研究阐释推进健全新型举国体制的内涵、机制和实施路径，为相关科学决策提供理论和实践参考。

中国科协副主席、中国工程院副院长、中国科协第十届常务委员会决策咨询专门委员会联席主任邓秀新发表视频致辞。他强调，要紧紧围绕健全新型举国体制等重大问题服务科学决策，要牢牢把握科协组织定位找准科技战略咨询切口视角，要加强科技战略咨询的开放合作。

中国铁道学会理事长卢春房，中国建材集团有限公司首席科学家、国家玻璃新材料创新中心主任彭寿，清华大学社会学系教授李正风，中国科学学与科技政策研究会理事长穆荣平，分别围绕“如何实施新型举国体制创新—‘复兴号’动车组创新实践”“新型举国体制背景下科研院所转型创新实践”“如何理解科技创新的新型举国体制？”“新型举国体制与创新体系能力建设政策思考”作报告。

中国技术经济学会理事长、中国社会科学院数量经济与技术经济研究所原所长李平，中国科学院高能物理研究所副所长王生，围绕“健全新型举国体制”主题作专题报告并开展交流研讨；中国人事科学研究院副院长柳学智，中国汽车工程学会原专务秘书长、研究员级高级工程师张宁，中国科协创新战略研究院创新人才研究所副所长石磊，围绕“深入推进教育、科技、人才‘三位一体’融合发展”主题作专题报告并开展交流研讨。

据悉，“中国科技政策论坛”创设于2012年，由中国科协常务委员会决策咨询专门委员会主办、中国科协战略发展部支持、中国科协创新战略研究院等单位承办，每年举办一次。

(责编：申佳平、高雷)

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