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“经济亮点因何而来”系列报道

跨境电商“加速跑” 开辟企业出海新航道

人民网记者 王震
2023年12月01日11:17 | 来源：人民网
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中国制造的家电、数码产品席卷韩国市场；中国出海跨境电商平台在欧美进一步崭露头角；义乌圣诞用品、保暖产品等商品出现爆单……刚刚结束的“黑色星期五”购物周，海外市场再次刮起了一阵中国风。

江西省赣州市南康区的赣州国际陆港，跨境电商卖家在进行直播带货。人民网 朱海鹏摄

江西省赣州市南康区的赣州国际陆港，跨境电商卖家在进行直播带货。人民网 朱海鹏摄

政策有力度，企业有底气，使得跨境电商成为推动中国外贸增长、加速企业出海的新发力点。

海关数据显示，今年前三季度，我国跨境电商进出口1.7万亿元，增长14.4%；其中，出口1.3万亿元，增长17.7%。

“快”是中国跨境电商发展的一个鲜明特点。商务部数据显示，5年来，我国跨境电商规模增长近10倍。国家政策支持、物流通关提速、电商平台加速布局，推动跨境电商突飞猛进，一跃成为外贸增长的新亮点。

中国跨境电商的快速发展离不开政策支持。自2014年“跨境电子商务”一词首次出现在政府工作报告中以来，跨境电商已连续10年被写入政府工作报告。从中央到地方，一系列支持政策出台，不断为跨境电商发展注入动能。

今年以来，上海提出实施“出海优品”行动计划、提升跨境电商公共服务能级等18项重点工作任务；山东提出，力争到2025年，打造20个跨境电商特色产业带；江苏提出，到2025年，建设跨境电商产业园120个以上，培育行业领先、国际竞争力较强的跨境电商企业600家以上……

国研新经济研究院创始院长朱克力表示：“各地通过支持跨境电商发展，挖掘经济增长潜力，为推动外贸稳规模、促创新、增动能提供了重要支撑。”

物流通关提速以及配套服务不断完善，是推动我国跨境电商优势与潜力释放的重大基础。

11月4日晚8时，全球首个跨境物流实况直播落下帷幕。一件商品从中国发出，只需5天就能送到远在万里之外的消费者手中。从原来的60日送达到10日送达，再到如今的5日送达，跨境电商物流时效不断刷新“最快”记录。

“网购保税进口”“直购进口”“特殊区域出口”“跨境电商出口海外仓”……近年来，有关部门累计出台各类创新举措近200余项，加快推进综合保税区综合改革，不断推动我国跨境电商全方位提速。截至目前，我国已与29个国家签署双边电子商务合作备忘录，跨境电商海外仓超1500个，总面积超1900万平方米。

世界银行物流绩效数据显示，2022年中国物流绩效指数全球排名第19位；国际航运排名第14位。具体到通关时间，2022年，全国进口、出口货物整体通关时间分别为32.02小时和1.03小时，比2017年缩短了67.1%和91.6%；比《全面与进步跨太平洋伙伴关系协》CPTPP规定的48小时通关时间，快约16小时。

跨境电商平台快速发展，正在助力企业加速“掘金”海外市场。

记者了解到，今年以来，阿里、拼多多、京东、字节跳动等电商平台不断加码跨境电商业务。阿里上线外贸AI产品“生意助手”，拼多多旗下Temu推出“全托管”模式，京东物流在国际供应链领域加速布局……这些多元化布局的跨境业务，不断为跨境电商发展打开新的空间，同时也成为众多中小企业加速出海的“新航道”。

“我们每天出口包裹量超过40万个，日均货重达600吨左右。”拼多多旗下海外跨境平台多多跨境相关负责人告诉记者，截至三季度末，多多跨境已深入广东、浙江、山东、安徽等地的百余个制造业产业带，推动优质制造产品进入了北美、澳洲、欧洲、亚洲等地的40多个国家和地区，助力万余家中国工厂成功出海。

跨境电商大幅降低国际贸易专业化门槛，使一大批小微主体成为新型贸易的经营者。商务部数据显示，目前，我国跨境电商主体已超10万家，建设独立站超20万个，跨境电商货物进出口规模占外贸比重由5年前的不足1%上升到目前的5%左右。

商务部中国国际电子商务中心电子商务首席专家李鸣涛表示，跨境电商平台为出海企业提供了全新的商业基础设施，“我们搭建的全球通道，在营销、物流等各项服务上，有力支持跨境电商的快速发展。”

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(责编：王震、吕骞)
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