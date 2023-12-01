黄盛

白酒产业的下一个风口在哪里？如何看待当前的销量下行、价格倒挂？新业态、新场景、新模式怎样赋能传统企业转型升级？

“‘等风来’不如‘迎风去’”“市场复苏肯定不是‘雨露均沾’”“国际化是白酒产业供给侧结构性改革的重要方向和增量蓝海”……在日前2023年搜狐酒业年度论坛上，参会嘉宾表示，当前白酒产业格局正在发生深度变化，产业矛盾积累需要缓解，发展不平衡需要缓冲，产业自身问题需要消化，要在发展中解答产能优化、品质升级、文化引领、服务提升等成长的话题。

面对阶段性调整，产业如何突围？中国酒类流通协会会长王新国表示，受国内外环境影响，当前酒类行业从高速增长到转型调整，内外环境变化矛盾凸显，行业发展挑战增加，市场也并非风平浪静。

“行业需要通过动力创新升级，创造性地扩大需求，持续推进提振消费，开展新一轮良性发展周期。”王新国建议，要把握住文化建设引领、价值体系创新、酒商做优做强的发展趋势，坚守酒业生产的质量底线，讲好发展的特色故事，提升中国白酒的出海价值，顺应市场更迭的年轻潮流。

白酒行业调整见底了吗？这是市场关注的话题。中国酒业协会秘书长何勇表示，我国白酒产能从建国时期的10.8万吨，到2022年已经达到670万吨，增长了67倍。这个过程不是直线发展，而是螺旋上升的。

“白酒产业基本度过了阶段性的迷雾，正在从谷底复苏。”何勇介绍说，从白酒上市公司三季报看，20家A股白酒上市公司营收同比增长15.9%，合计净利润同比增长18.92%。这种复苏不仅是在企业端，同样体现在渠道端上。但复苏肯定不是“雨露均沾”的全行业复苏。在马太效应下，消费变化、渠道发展、新消费人群崛起、国际化都是白酒产业需要关注的重点，产区化将是下一阶段的发展重点。

有参会嘉宾表示，产业格局的巨变之下，唯有找准并加固自身在品质和品牌上的竞争优势，才能破解不确定性，实现更好的生存发展。要树立品质为王的理念，为消费者酿造更好的美酒；大力推动品牌塑造，不仅要成为酒品的生产者，还要成为酒文化的生产者；快速推动智能化，以数智化为全产业赋能；开展集群宣传，酒企要联合提高中国白酒的美誉度。

(责编：申佳平、吕骞)

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