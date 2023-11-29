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中国空间站全貌高清图像首次公布

2023年11月29日06:42 | 来源：新华社
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　　11月28日下午，中国载人航天工程代表团出席由香港特区政府组织的媒体见面会。会上，首次发布神舟十六号乘组返回地面前手持高清相机，通过飞船绕飞拍摄的空间站组合体全景照片。

图为发布会现场。新华社记者 吕小炜 摄

图为发布会现场。新华社记者 吕小炜 摄

图由中国载人航天工程办公室提供

图由中国载人航天工程办公室提供

图由中国载人航天工程办公室提供

图由中国载人航天工程办公室提供

图由中国载人航天工程办公室提供

图由中国载人航天工程办公室提供

　　据了解，这是我国首次在轨获取以地球为背景的空间站组合体全貌图像，也是中国空间站的第一组全构型工作照。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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