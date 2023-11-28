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全国首张生态井矿盐产品认证证书发出

2023年11月28日17:37 | 来源：人民网
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人民网北京11月28日电 （焦磊 韩鑫）11月27日，在由中国轻工业质量认证中心和中国轻工业信息中心举办的中国“生态井矿盐”认证发布会上，全国首张“生态井矿盐”认证证书发出，标志着我国生态矿井盐正式诞生。

作为全球制盐产能和产量最大的国家，近年来，我国制盐产业快速发展，原盐产量持续增长。其中，井矿盐工业发展尤为突出，占据国内盐业的半壁江山。数据显示，2022年我国原盐累计产量约9775万吨，其中井矿盐产量约5972万吨，占61.1%。随着消费者对食品安全和健康关注不断增强，生态盐产品已经成为盐行业提品质、促转型的重要方向。

自2021年9月开始研究制定以来，经过近两年酝酿，中国轻工业联合会牵头研究制定的《生态井矿盐评价技术规范》团体标准，于今年7月正式发布实施。中国轻工业质量认证中心主任刘江毅表示，该标准的制定，解决了生态井矿盐无行业共通标准、消费者甄选高端盐依据不清的难题，对食盐产业的高质量发展起到积极的推动和引领作用。

“生态井矿盐有着高标准生产要求，不仅考虑产品品质的生态，还注重生产过程的生态。”刘江毅介绍，在生产环境上，要求采矿用水取自饮用水源保护区，且矿产资源通过“绿色矿山”评价、矿区5公里范围内无工业区、矿区1公里范围内无污染源。在生产工艺上，要求由独立生产线生产，采用国内领先的技术工艺和装备生产，严格限定食品添加剂的使用等。在产品品质上，要求产品纯度等关键品质指标优于国内外相关标准，达到国际先进水平。在企业环境保护方面，要求贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，合理利用资源，严格限制大气污染物排放等。

(责编：罗知之、吕骞)
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