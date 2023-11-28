王绍绍

近年来，我国社会救助项目日益增多，保障标准逐年提高。社会救助责任主体不断拓展，各地政府和慈善公益组织等各类社会力量深入合作，进一步促进了社会救助水平的提高。

在近日举办的“关爱地贫·为生命续航——地中海贫血病公益救助项目”启动仪式上，中国社会工作联合会公益研究专项基金与江西省卫健委签署了《地贫公益救助协议》。

地中海贫血病公益救助项目启动仪式。主办方供图

中国社会工作联合会会长陈存根表示，地中海贫血病公益救助项目是落实健康中国战略的实际行动，要严格遵守慈善领域相关法律法规，发挥社会组织的专业优势，做到依法行善、阳光行善、专业行善，让企业加入到公益慈善事业中，推进我国慈善事业更高质量发展。

中华慈善总会秘书长边志伟表示，该项目是慈善+社工融合发展的具体成果，这一举措将为我国慈善事业和社会工作事业注入新的活力，为地贫患者带来新的希望。

据了解，此次公益救助项目，通过援助重型地贫患者输血、吃祛铁药、省内骨髓移植除医保报销后的自付费用，让贫困家庭的地贫患者也能得到规范的治疗，有效提高地贫患者的生活质量和预期寿命。

中国华电集团有限公司向中国社会工作联合会捐赠地贫公益救助款1500万元。“近年来，华电在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略、积极履行企业社会责任方面取得积极成效，未来将保持绿色发展定力，把可再生能源作为主攻方向，把新能源作为主战场。”中国华电集团有限公司党组副书记祖斌说。

(责编：罗知之、吕骞)

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