人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

创新模式 多方协同帮扶让社会救助更有温度

王绍绍
2023年11月28日17:29 | 来源：人民网
小字号

近年来，我国社会救助项目日益增多，保障标准逐年提高。社会救助责任主体不断拓展，各地政府和慈善公益组织等各类社会力量深入合作，进一步促进了社会救助水平的提高。

在近日举办的“关爱地贫·为生命续航——地中海贫血病公益救助项目”启动仪式上，中国社会工作联合会公益研究专项基金与江西省卫健委签署了《地贫公益救助协议》。

地中海贫血病公益救助项目启动仪式。主办方供图

地中海贫血病公益救助项目启动仪式。主办方供图

中国社会工作联合会会长陈存根表示，地中海贫血病公益救助项目是落实健康中国战略的实际行动，要严格遵守慈善领域相关法律法规，发挥社会组织的专业优势，做到依法行善、阳光行善、专业行善，让企业加入到公益慈善事业中，推进我国慈善事业更高质量发展。

中华慈善总会秘书长边志伟表示，该项目是慈善+社工融合发展的具体成果，这一举措将为我国慈善事业和社会工作事业注入新的活力，为地贫患者带来新的希望。

据了解，此次公益救助项目，通过援助重型地贫患者输血、吃祛铁药、省内骨髓移植除医保报销后的自付费用，让贫困家庭的地贫患者也能得到规范的治疗，有效提高地贫患者的生活质量和预期寿命。

中国华电集团有限公司向中国社会工作联合会捐赠地贫公益救助款1500万元。“近年来，华电在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略、积极履行企业社会责任方面取得积极成效，未来将保持绿色发展定力，把可再生能源作为主攻方向，把新能源作为主战场。”中国华电集团有限公司党组副书记祖斌说。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
创新模式 多方协同帮扶让社会救助更有温度
　　近年来，我国社会救助项目日益增多，保障标准逐年提高。社会救助责任主体不断拓展，各地政府和慈善公益组织等各类社会力量深入合作，进一步促进了社会救助水平的提高。…
技术创新加速迭代 国内智能手机市场释放积极信号
　　今年以来，电子信息制造业发展保持韧性、稳步回升，国内智能手机市场频频出新。工业和信息化部数据显示，1月至9月，我国手机产量10.9亿台，同比增长0.8%，特别是9月同比增长11.8%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部