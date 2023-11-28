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技术创新加速迭代 国内智能手机市场释放积极信号

王绍绍
2023年11月28日17:29 | 来源：人民网
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今年以来，电子信息制造业发展保持韧性、稳步回升，国内智能手机市场频频出新。工业和信息化部数据显示，1月至9月，我国手机产量10.9亿台，同比增长0.8%，特别是9月同比增长11.8%。

11月22日，中国信通院公布了2023年9月国内手机市场运行分析报告。数据显示，2023年9月，智能手机上市新机型32款，同比增长14.3%，占同期手机上市新机型数量的76.2%。2023年1-9月，智能手机上市新机型累计279款，同比增长8.6%，占同期上市新机型数量的83.3%。

为了应对激烈的市场竞争，国内手机厂商不断丰富产品线，更加聚焦影像、视听等个性化需求，手机品牌逐步培育差异化优势。

近日，在武汉光谷，全新一代荣耀100系列发布。据介绍，荣耀100系列以全天护眼屏幕进阶、单反级写真相机、跃级芯片升级以及智慧系统体验实现突破，挖掘硬件潜能，引领行业技术创新，为消费者创造更完美的产品体验。

据了解，荣耀100系列的“荣耀绿洲护眼屏”，以3840Hz超高频PWM调光为代表，集自然色彩显示、360度自适应调光、类自然光护眼、助眠显示技术于一身，为用户带来更加健康舒适的观看体验。

此次迭代创新“单反级写真相机”，硬件上首发索尼IMX906大底传感器，软件上采用领先算法引擎，让人物成像从肤色质感、背景虚化，呈现都更具质感，提升移动人像摄影新高度。

当下，消费者护眼意识大幅提升，对智能终端产品提出更高的护眼需求。荣耀关注不同用户群体的需求，发展智慧科技，成立“荣耀绿洲护眼实验室”，以屏幕技术为底座，以人因体验为目标，打造人因化、专业化、标准化健康显示。

近年来，荣耀加速新技术产出。今年以来，荣耀Magic系列、数字系列、X系列新产品不断。11月23日，荣耀全年第100万台折叠屏手机在智能制造产业园正式下线，其中近八成为Magic V2。

业内人士分析指出，这标志着中国折叠智能手机进入了产品化阶段，实现工序减少、良率提升和规模化生产，有利于推动国产高端手机走向全球。

(责编：罗知之、吕骞)
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