人民网北京11月28日电（记者王天乐）由中央企业智库联盟指导，中核战略规划研究总院（以下简称“总院”）主办的首届中央企业智库党建论坛暨央企智库联盟第43次智库沙龙于11月24日在京召开。

本届论坛主题是“以高质量党建引领中央企业新型智库建设”。来自央企智库联盟的43家单位参会，为以高质量党建引领中央企业新型智库建设贡献智慧。论坛还发布了《以高质量党建引领中央企业新型智库建设倡议》。

论坛现场。主办方供图

国务院国资委研究中心党委副书记、纪委书杜国功指出，今年5月国务院国资委印发了《关于中央企业新型智库建设的意见》，《意见》中提出“坚持党的领导，把握正确导向”的基本原则。立足新发展阶段，广大央企智库工作者必须始终牢记“国企姓党”“智库姓党”的根本原则，准确把握党建在中央企业新型智库建设过程中奠定政治基础、加强思想引领、完善组织保障、提供服务支持的战略作用，在助力国有企业改革发展、助推国有企业党的建设中更好发挥央企智库的重要功能。

国务院原国有重点大型企业监事会主席季晓南表示，多家央企智库代表参加此次论坛，聚焦央企智库党建交流碰撞，这既是新发展阶段加强国有企业党的领导和党的建设的核心要义，也是中国特色新型智库建设的关键所在。六家央企智库代表结合自身特点，介绍各自在智库党建中的探索实践与特色经验，充分反映了六家央企智库在推进党建工作与智库建设相融互促中所取得的显著成效，对其他中央企业推进党建引领智库建设具有很强的参考价值。

(责编：申佳平、吕骞)

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