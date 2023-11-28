人民网北京11月28日电 （记者许维娜）首届中国国际供应链促进博览会于11月28日至12月2日在北京举办。这是全球首个以供应链为主题的国家级展会。本届展会共有515家中外企业和机构参展，集中展示各链条上中下游关键环节的新技术、新产品、新服务。

据悉，首届链博会来自国外的参展商占比达到26%，覆盖55个国家和地区，其中来自美国、欧洲的企业占外方参展商总数的36%。

“链博会是全球第一个以供应链为主题的国家级展会，集贸易促进、投资合作、创新集聚、学习交流功能于一体，旨在构建推进高水平对外开放的新窗口、搭建服务构建新发展格局的新平台、打造推动建设开放型世界经济的新载体、开创践行人类命运共同体理念的新实践。”中国贸促会会长任鸿斌说。

土耳其—中国商务理事会主席可汗表示，“一带一路”倡议为土耳其企业带来了新的发展机遇。据他介绍，在120平米的参展空间中，将全面展示公司从农产品和食品加工到仓储物流再到餐厅的全产业链供应体系。这一展示旨在显示其供应链本土化能力以及国际化供应生态圈。

据悉，今年，土耳其对外经济关系委员会和土耳其工商协会联合组织了一支由50余名来自农业食品、餐饮、信息和金融行业的企业家组成的代表团，旨在参观展会及相关活动。

中国大市场蕴藏着无限商机，也蕴藏着支持跨国企业长远发展的动力。

“作为全球最大的市场之一，中国市场拥有巨大的潜力。汉堡王是我们首个进入中国市场的品牌，我们对中国市场充满信心，并将继续加大对华投资力度。”汉堡王（中国）投资有限公司首席执行官博涛表示，最近，汉堡王在中国的第1500家门店开业，一方面，公司将继续引入“中国技术”到土耳其，另一方面，公司也将持续把土耳其的运营经验引入中国，通过交流互动，实现双向增长。

GE医疗全球执行副总裁、中国总裁兼首席执行官张轶昊表示：“首届链博会的召开，在维护全球产业链供应链稳定畅通中展现大国担当，是全球产业链供应链发展新格局的交流合作平台，是构建推进高水平对外开放的新窗口，GE医疗借助这个平台充分展示了我们全球和中国供应链联动的布局、深耕国产链的成绩、带动供应链的成效、培育创新链的决心，构筑国产医械高质量发展的‘共赢链’。”

此前，在外交部例行记者会上，外交部发言人毛宁表示，企业参加首届链博会的热情充分说明，维护产供链稳定是世界经济发展的重要保障，是人心所向。“脱钩断链”不符合任何一方利益，也行不通。“中国是全球供应链融合发展的受益者和维护者。我们将坚持高水平对外开放，与各国共同构筑安全稳定、畅通高效、互利共赢的全球产供链体系。”

(责编：申佳平、吕骞)

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